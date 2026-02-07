台股金蛇年封關 五大驚奇

金蛇年進入尾聲，台股將於11日封關。目前距離封關僅剩三個交易日，市場屏息以待，看加權指數能否在最後關頭再創佳績，而在此之前，單是統計至6日，台股已創下單年最大漲點、單年市值增加最多、權王台積電創天價、千金股檔數創新高、股民大紅包等五驚奇。

回顧金蛇年，台股表現堪稱「驚心動魄」卻又「驚喜連連」。截至6日數據，加權指數收在31,782點，相較於龍年封關的23,525點，上漲8,257點，不僅是點數的飛躍，更是台灣產業實力的具體展現。

根據臺灣證券交易所統計，上市公司市值也由龍年封關的75.53兆元，一路攀升至103.62兆元，增加金額達28.09兆元；若加上櫃公司市值，合計總市值達111.46兆元，較龍年封關增加29.39兆元。進一步帶動股民大豐收，若以1月底開戶數1,385.91萬人換算，金蛇年至今上市櫃市值增加的29.39兆元，讓每位股民平均帳面獲利高達212.06萬元。

市值飆漲最重要關鍵在於，「護國神山」台積電（2330）領軍下的利多噴發。台積電1月28日一度創1,820元歷史收盤新高，市值攀升至47.19兆元，1月29日盤中觸及1,835元，寫下47.58兆元驚人市值。且同步出現台股千金盛世，2月4日與2月5日連續兩天出現「33千金」盛況，產業龍頭高價崢嶸。

台股繳出亮麗成績單，證交所將首次於封關當天收盤後舉辦封關典禮，展示資本市場在金蛇年的豐碩成果，更將邀請「無任所大使」、也是世界球后的戴資穎出席，她曾說過「要讓世界看見台灣」，與證交所打國際盃，創造台股成為「亞洲那斯達克」的精神一致。

隨著11日封關日逼近，法人多半預期台股盤勢將以高檔震盪為主，市場高度關注集中市場加權指數能再創新高。統計迄今，加權指數最高點為1月29日盤中32,996.03點。

