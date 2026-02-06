台股開低早盤挫逾600點 台積電跌25元
市場避險情緒升溫，比特幣暴跌，5日美股續挫，拖累今天（6日）台股開低，早盤最多下跌逾600點。至9時5分，台股加權指數下跌405.63點，至31395.64點。代表中小型股票的上櫃指數也同步開低。
三大權值股，台積電早盤最多下跌25元至1740元；台達電、鴻海也同步下挫。
法人分析，農曆年前封關僅剩幾個交易日，近期全球不確定因素多，美股自高點回落，預料台股短線震盪恐加劇，不過市場仍普遍看好企業今年獲利動能，對台股長線看法不變。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
1月營收年增78%！「電源供應器」開盤4分鐘飆漲停 12檔個股逆勢噴出
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二受到科技巨頭表現疲弱拖累，主要四大指數全數走疲，其中那斯達克指數重挫336.92點或1.43%，台積電ADR下跌1.64%；台...
外資大砍726億 台積電領跌大盤跳水/面板雙虎爆量百萬張 觀光股吸金撐盤/金銀暴漲暴跌誰在推？中國大媽掃貨掀大浪｜Yahoo財經掃描
受AMD財測不佳拖累，資金撤出AI與半導體族群，AI科技股賣壓再起，美股四大指數走勢分歧。那斯達克指數下跌1.51%、標普500指數下挫0.51%、費城半導體指數重挫4.36%，僅道瓊工業指數挺住收漲0.53%。個股方面，AMD重挫17.31%成為盤面焦點，輝達下跌3.41%、美光大跌9.55%、博通下挫3.83%，台積電ADR也回落2.98%，科技權值走弱拖累大盤氣氛。 亞股方面跟隨美股偏弱，日經指數下跌0.88%、韓股持續走弱重挫3.86%；港股小幅走揚0.07%，上海綜合指數下跌0.64%，區域股市漲跌互見。 回到台股，加權指數終場下跌488.54點，收在31,801.27點，成交金額6,913.59億元，量能仍維持高檔；權王台積電(2330)受國際半導體賣壓影響走弱，拖累指數表現，盤面以題材與族群輪動為主，面板、記憶體以及太空題材成交持續熱絡，金融族群如富邦金(2881)、中信金(2891)等表現相對抗跌，但整體仍籠罩在電子股賣壓之下。
台股盤前／AMD暴跌17%費半崩4.3%！台指夜盤重挫513點 台股恐直接跳水
美股周三（4 ）日賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期最大跌幅之一，市場風險情緒急凍，也讓台股今（5）日開盤面臨沉重考驗。美國總統川普周三於社群平台 Truth Social 亦發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。中國官方媒體《新華社》稍早亦證實兩國領導人通話，但未進一步說明細節。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
不配息的0050！凱基009816上市三日狂捲80萬張爆量
不配息的0050，凱基台灣 TOP 50（009816） 自2月3日掛牌以來，憑藉首創的「不配息再投入」機制吸引全台資金湧入，統計上市短短3天，累積成交量已突破80萬張大關。其中掛牌首日終場即成交逾36萬張，刷新今年以來台股 ETF 單日成交量王。
低軌衛星全面暴衝！昇達科一度觸頂 華通強漲攜手「11檔」攻漲停...唯這「網通廠」營收慘淡大跌6%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（4）日受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，早盤一度翻黑大跌逾250點，所幸盤中在低軌衛星、記憶體、面板...
史詩級反攻！黃金狂飆逾5%創18年最強紀錄
[NOWnews今日新聞]在經歷連續兩個交易日的慘烈拋售後，黃金與白銀價格於週二（3日）強勁回升。由於基本面依然穩固，逢低買盤大舉進場，推動黃金邁向自2008年11月以來最大的單日漲幅。市場報價表現現...
記憶體慘遭調節！南亞科大跌6.27%炸215億元 「這檔」同步臉綠噴量20.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）下跌影響，台股大盤今（5）日走綠，截至1點10分，加權指數來到31888.57點，下行401.24點或1.24%，成...
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
台股盤前／美股又崩拖累！台指期夜盤翻黑142點 台股開盤恐續面臨壓力
美股賣壓再度全面引爆，科技與軟體股成為重災區，市場遲遲等不到反彈訊號，風險性資產全面降溫。受國際股市續挫影響，台指期夜盤翻黑142點、權值股動能受限，台股今（6）日開盤仍籠罩在偏空氣氛中，盤勢恐續面臨壓力測試。
缺貨潮勢不可擋！「記憶體模組領導廠」1月營收暴衝史上最強 董座喊話價格只漲不跌
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全球記憶體供需持續吃緊，DRAM與NANDFlash合約價強勢走高，帶動記憶體模組領導廠威剛（3260）營運爆發。公司今（4）日公布1...
錢鏡你家／錢味飄來才出手！他台達電抱到3倍 過年前這樣操作
台股2026開年勢如破竹，指數連番攻頂，市場一片歡騰，投資人患上「恐高症」，擔心上車被甩轎，又焦慮如果不追，行情一路噴出，只能在場外乾瞪眼。面對高檔盤勢，投資達人直雲點出答案，台股錢味正濃，不必猜高低點，但因即將過年，他先賣掉一半持股，保留現金彈性，再搭配4大策略看懂多空訊號，靜待錢味飄來時再出擊，提高勝率。