台股開低早盤跌逾百點 台積電漲多休息

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君和行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的關稅談判團隊今（19）天早上6點多返抵國門。行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、發言人李慧芝等親赴桃園機場接機。鄭麗君表示，其實在飛機上才知道卓榮泰要來接機，鄭麗君說：「院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上緊張得都睡不著覺。」 鄭麗君指出，她覺得很不好意思，卓榮泰公務這麼繁忙讓他親自接機，但也非常非常感動，卓榮泰用行動為所有談判團隊同仁加油打氣。謝謝卓榮泰在談判過程中，給團隊最大支持跟信任，鄭麗君提到：「每次我到華府，常常第一個收到的訊息就是院長的訊息，問說平安抵達了沒？還有『加油』兩個字。」 鄭麗君強調，經過這次跟美國磋商供應鏈合作，證明一件事，台灣人的努力及台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵力量，充分感受到「世界看好台灣、需要台灣。」政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基砸得更深更廣；也會支持產業在國際上進行有利布局，實力延伸擴展，以更壯大的台灣自信走向世界。 此次談判團隊由鄭麗君領軍14日晚間出發赴美，並在美東時間15日完成總結會議。行政院說明，台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對

