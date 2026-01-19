台股開低早盤跌逾百點翻紅 台積電漲多休息
台積電股價漲多休息，今天（19日）台股開低，早盤最多下跌逾百點。隨後台股翻紅，一度達31500點。
9時38分左右，加權指數為31437.55點，漲28.85點，成交金額新台幣2792.11億元。
晶圓代工廠力積電與美國記憶體廠美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將銅鑼廠以18億美元，約新台幣569.21億元現金賣予美光，雙方並建立長期DRAM先進封裝晶圓代工關係。力積電今天股價開盤跳空漲停，達62元。
三大權值股漲跌互見，台積電早盤最多下跌15元至1725元；鴻海最多跌5元至229.5元；台達電最多漲20元1145元，續創歷史新高。
法人分析，包括台積電法說會報喜，以及台美關稅底定等利多加持下，台股技術面強勁，維持多頭格局不變，惟連續上漲創高後，須留意短線乖離過大，可能引發獲利回吐賣壓。
