台股開低翻紅上揚逾400點 台積電漲40元創1780元新天價

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，資深投資人麥樸思(Mark Mobius)表示，在歷經歷史性大漲後，黃金已經變得不具吸引力。他提出警告稱，在市場大多仍堅定看多之際，美元若出現反彈，可能會削弱貴金屬的表現。擔任麥樸思新興機會基金(Mobius Emerging Opportunities Fund)董事總經理職務的麥樸思上週五接受電視採訪時表示，他不會在這個價位買入，這是肯定的。他補充稱，如果金價較當前水準低20%，他會考慮。麥樸思還表示，隨著預測指向美國經濟將出現轉機，美元可能從當前水準走強，而這種變化可能會降低貴金屬的吸引力。此外，麥樸思還表示，中國、印度、韓國和台灣是亞洲地區對全球投資者最具吸引力的股票市場。其中鑒於中國在科技領域取得的進展，中國股市的上漲看起來具備可持續性。在開發中市場投資約三十年的麥樸思表示，中國現在的目標是在科技領域、在高端晶片、在各種人工智慧方面超越美國。資金正流向那個方向，而不是流向消費端。同時，他仍看好印度股市，並提到印度政府推動增加支出和投資，尤其是在科技領域。

財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 1