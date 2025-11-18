台股開低走低失守2萬7大關 台積電跌收1405元

18日台股表現，綠油油的盤面，恐怕都讓投資人心底一沉。

加權指數開低走低，以2萬7310點開出，但過了一小時跌幅持續擴大，最後收在最低點2萬6756點、跌691點。

權值股台積電以1435元開出，終場收在1405元、跌40元，驚險守住1400元大關。

分析師認為，AI概念股呈現漲多回擋。但有學者認為，美國總統川普釋出的晶片消息，也造成股市動盪。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，「在美國投資不見得會成功，那我覺得我們現在有很多廠商，他就是要面對這樣的兩難，你去也不是、不去也不行，那到最後我們可能整個半導體業就會被他拖垮，所以這個風險當然會造成我們現在在股市上會有動盪。」

不只消息面影響台股，18日幾乎大多亞股也都走跌，韓股跌幅超過3%、日股重挫千點，連帶影響台股波動變大。專家分析，從川普的言論來看，台灣半導體關稅稅率可能不會太低。

美國總統川普說，「我們過去有100％的晶片產業，然後它們離開了，多數流向台灣及南韓，多數是台灣，他們幾乎占了100％，大量晶片業務將在短期內回流，因為關稅。」

對於川普推動晶片製造回流美國，前英特爾執行長季辛格除了表態支持，也認為台積電赴美投資，對全球未來有利。另外，季辛格也認為，當前AI沒有過度投資，但台灣要留意這個問題。

前英特爾執行長季辛格指出，「你的能源供應鏈不處於一個有韌性的狀態，我認為這會讓你們整個產業都處於非常不穩定的狀態，如果台灣想要繼續發展經濟，就必須提高能源韌性。」

季辛格表示，未來AI發展得觀察能源供應，是否能跟上投資速度，建議台灣要提升能源韌性。