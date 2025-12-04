台股開低走高 盤中翻黑震盪 (圖)

其他人也在看
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美股四大指數全面上揚 台積電ADR漲1.53%
[NOWnews今日新聞]比特幣在週一（1日）重挫跌至85000美元，連帶影響美股收跌。不過在比特幣重返91000美元以及科技股帶動之下，投資人收復前一交易日部分失土，美股週二（2日）收高，四大指數全...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
〈美股盤後〉小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高
美股週三 (3 日) 收高，受私人就業數據意外轉弱影響，市場對 12 月降息的預期持續升溫，抵消了微軟因 AI 需求疑慮走弱所帶來的壓力。鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】台股開盤小漲80點！專家蔡明翰估「200點區間震盪」
美股主要指數周三（3日）全面收高，台股今（4日）加權指數以下跌19.62點、報27,773.42點開出，但隨即翻紅震盪走揚，一度上漲逾80點，觸及27,880.23點，盤面最亮眼的族群落在散裝航運與機器人概念股。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，預期今日指數高點約落在27,900點，下方在平盤附近具明顯支撐，指數區間約200點震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股開盤小漲41點！台積電上漲10元 聯發科、廣達由黑翻紅
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導由於市場對美國聯準會（Fed）下週降息預期升溫，激勵美股週二（2日）四大主要指數全面走揚，台積電ADR（TSM-US）也上漲1.53...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅 台股開盤有望續漲
美股週二（2）日全面收高，市場情緒轉暖。道瓊工業指數上漲185點、標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，科技股買盤回溫帶動整體漲勢。投資人押注聯準會12月啟動降息循環，市場預期降息1碼的機率已攀升至86%，風險性資產回溫推升比特幣強勢反彈，一度上漲超過7%，重返9萬美元整數關卡，相關加密貨幣概念股同步走強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 903
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 427
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 46
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 11
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 5
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 12
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 2 小時前 ・ 2