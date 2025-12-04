中央社

台股開低走高 盤中翻黑震盪 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台北股市4日開低走高，早盤指數上漲72.65點，盤中翻黑，高低震盪超過170點。

中央社記者鄭清元攝 114年12月4日

台股開低走高 盤中翻黑震盪 台北股市4日開低走高，早盤指數上漲72.65點，盤中 翻黑，高低震盪超過170點。 中央社記者鄭清元攝 114年12月4日
台股開低走高 盤中翻黑震盪 台北股市4日開低走高，早盤指數上漲72.65點，盤中 翻黑，高低震盪超過170點。 中央社記者鄭清元攝 114年12月4日

其他人也在看

台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停

台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停

在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。

中時財經即時 ・ 1 天前發起對話
美股四大指數全面上揚　台積電ADR漲1.53%

美股四大指數全面上揚　台積電ADR漲1.53%

[NOWnews今日新聞]比特幣在週一（1日）重挫跌至85000美元，連帶影響美股收跌。不過在比特幣重返91000美元以及科技股帶動之下，投資人收復前一交易日部分失土，美股週二（2日）收高，四大指數全...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前1
〈美股盤後〉小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高

〈美股盤後〉小非農急凍提振市場降息預期 標普微幅收高

美股週三 (3 日) 收高，受私人就業數據意外轉弱影響，市場對 12 月降息的預期持續升溫，抵消了微軟因 AI 需求疑慮走弱所帶來的壓力。

鉅亨網 ・ 6 小時前發起對話
【Yahoo早盤】台股開盤小漲80點！專家蔡明翰估「200點區間震盪」

【Yahoo早盤】台股開盤小漲80點！專家蔡明翰估「200點區間震盪」

美股主要指數周三（3日）全面收高，台股今（4日）加權指數以下跌19.62點、報27,773.42點開出，但隨即翻紅震盪走揚，一度上漲逾80點，觸及27,880.23點，盤面最亮眼的族群落在散裝航運與機器人概念股。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，預期今日指數高點約落在27,900點，下方在平盤附近具明顯支撐，指數區間約200點震盪。

Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前發起對話
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點

〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點

美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。

鉅亨網 ・ 1 天前發起對話
台股開盤小漲41點！台積電上漲10元　聯發科、廣達由黑翻紅

台股開盤小漲41點！台積電上漲10元　聯發科、廣達由黑翻紅

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導由於市場對美國聯準會（Fed）下週降息預期升溫，激勵美股週二（2日）四大主要指數全面走揚，台積電ADR（TSM-US）也上漲1.53...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發起對話
台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅　台股開盤有望續漲

台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅　台股開盤有望續漲

美股週二（2）日全面收高，市場情緒轉暖。道瓊工業指數上漲185點、標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，科技股買盤回溫帶動整體漲勢。投資人押注聯準會12月啟動降息循環，市場預期降息1碼的機率已攀升至86%，風險性資產回溫推升比特幣強勢反彈，一度上漲超過7%，重返9萬美元整數關卡，相關加密貨幣概念股同步走強。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本

中廣新聞網 ・ 21 小時前903
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？　政大前校長揭2致命錯誤

教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？　政大前校長揭2致命錯誤

「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前7
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。

中天新聞網 ・ 19 小時前427
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。

中時新聞網 ・ 2 小時前17
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉

高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。

中時新聞網 ・ 2 小時前46
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約

打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約

體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。

FTV Sports ・ 2 小時前11
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前1

震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光

全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。

中時財經即時 ・ 1 小時前5
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」　小倆口超甜互動曝光

太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」　小倆口超甜互動曝光

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對

女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對

人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前12
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」　雨彈連炸3天

保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」　雨彈連炸3天

中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。

中天新聞網 ・ 1 天前4
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了

蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。

中天新聞網 ・ 3 小時前42
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到

今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到

生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。

民視 ・ 2 小時前2