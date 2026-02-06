台股開低走高！終場收跌18點 台積電漲15元報1780

【記者呂承哲／台北報導】美國上周初領失業救濟金人數高於市場預期，同時職缺數下滑至2020年以來最低，就業顧問業者Challenger也公告1月裁員數創金融危機以來同期最高，多項勞動力數據疲弱，加上幣圈遭血洗，美股週四（5日）3大指數同步走跌逾1％，僅費半指數收跌0.06%，輝達股價收跌1.37%，台積電ADR逆勢收漲1.53%。台股週五（6日）早盤下跌逾500點，台積電股價一度下跌25元至報1740元。

截至上午11點10分，台股下跌65.61點或0.21%、暫報31735.66點，早盤一度下跌超過630點，隨後跌勢在開盤半小時後收斂。台積電股價上漲10元或0.57%、暫報1775元，鴻海股價下跌1.5元或0.7%、暫報214元，台達電股價上漲5元或0.43%、報1155元，聯發科股價下跌50元或2.82%、暫報1720元。

台股週五收盤，台股終場下跌18.35點或0.06%、報31782.92點，成交金額來到6788.48億元。台積電股價上漲15元或0.85%、報1780元，鴻海股價下跌0.5元或0.23%、報215元，台達電股價上漲10元或0.87%、報1160元，聯發科股價下跌60元或3.39%、報1710元。

台股5日下跌488.54點、報在31801.27點，成交金額為6900.57億元，再度失守32000點大關。三大法人方面，外資賣超726.94億元，自營商賣超208.76億元，投信買超31.9億元，合計賣超903.8億元。

加密貨幣圈遭到血洗，比特幣跌破64000美元關卡，跌到2024年10月以來最低水位，自2025年10月逼近126000美元關卡以來，比特幣價格已經重挫50%。

美股方面，谷歌最新財報揭露，即便營運獲利全面優於預期，但是今年度高達1750億至1850億美元的資本支出，遠高於2025年910億至930億美元水準，引發股價週四震盪，而TPU概念股博通則是收漲0.80%，手機晶片巨頭高通則是警告記憶體短缺恐怕會造成手機市場出現問題，導致股價暴跌8.46%，今年以來高通已經修正超過2成。

