台股開低跌近300點 國泰金：近五成民眾有信心H1高點3萬以上

台股20日早盤目前來到31,502.90點、跌136.39點。（示意圖／黃耀徵攝）

台積電20日一度跌20元、來到1740元，台股大盤目前最低31,340.10點，跌近300點；來到31,502.90點、跌136.39點，跌幅為0.43%；友達成交量續衝超過31萬張，台玻漲停超過23萬張；富喬、南亞、可寧衛、力積電、聯電、大同、群創、元晶股價與成交量也續揚。

ETF部分，元大台灣500（0050）、主動統一台股增長（00981A）、國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰費城半導體（00830）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、主動復華未來50（00991A）、群益ESG投等債20+（00937B）等的成交量目前在排行榜的前50名內，股價漲跌皆有。

國泰金控今天公布2026年1月國民經濟信心調查結果，呈現「景氣展望和消費意願升溫，股市樂觀及風險偏好反彈」。57%民眾預期2026年經濟成長率高於3%，52%民眾預期通膨高於2%。

Fed於12月降息，且市場正面看待2026年獲利續受到AI發展提振，國際股市及台灣股市走揚。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上升至37，風險偏好指數同步走強至23.9，均處在調查以來相對高位。

有49%民眾認為2026上半年台股加權指數高點會落在30,000(含)上方。有39%民眾預期2026上半年台股加權指數的低點可能跌破25,000，其中僅12%民眾認為會跌破23,000。

國發會最新公布的11月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標持續上升，同時指標經回溯修正後轉呈上升，反應景氣仍呈穩健成長。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至2.0，展望樂觀指數回升至-0.1。大額消費意願指數上升至11.7，耐久財消費意願指數回升至-9.6。另一方面，買房意願回落至-42.2，而賣房意願指數微幅回升至-33.5。

主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。本月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為3.06%，有57%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有52%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

