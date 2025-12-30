台股開低震盪跌勢收斂 台積電盤中跌10元
台股今天開低後震盪走弱，早盤一度下跌逾200點，最低為28553.64點；權王台積電盤中下跌10元，不過軍工概念股抗跌走揚。
截至上午10時52分，台股指數為28716.32點，跌點收斂至94.57點，跌幅為0.33%。
其他權值股盤中表現，鴻海下跌2.5元，為228.5元；聯發科為1420元平盤；廣達下跌2元，為261元。
電子類股指數下跌0.23%、金融類股指數下跌0.43%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.19%。
國際銅價大漲，不過第一銅一度以49元跌停，盤中跌幅逾8%；電線電纜相關類股包括華新、大亞皆下跌逾1%，億泰下跌逾2%。
今天部分軍工股逆勢走揚，寶一、台船分別上漲0.72%、0.49%；龍德造船下跌0.36%、中信造船下跌0.02%、雷虎下跌0.33%。
此外，股王信驊今天再創新天價，最高衝上7715元，盤中上漲逾5%。
資深證券分析師簡伯儀表示，今天台股指數回落，主要因美股漲多回檔，以及中共軍演影響，指數雖然回檔，不過最低有望守住5日均線，線型維持多頭排列。
他進一步分析，櫃買指數今天逆勢上揚，反映中小型股買盤相對積極，市場資金偏多氛圍仍在；若資金續留在櫃買族群，今年底到明年初的行情仍可期待，中小型股表現有機會維持相對強勢。
（責任主編：莊儱宇）
