台股開低震盪跌勢收斂 台積電盤中跌10元

全球經濟前景混沌不明，統一集團董事長羅智先表示，明年不確定因素仍多，因此對整體景氣實在無法預測，「沒有看法，過一天算一天」。他也說，相信整個社會都有能力可以克服所有問題，但對於未來會怎麼變化很難預測，「看不懂是正常的，有看得懂的人我也很想請教他」

聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31