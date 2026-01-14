台股開年破兆量能助攻！長線投資機會浮現 凱基009816今開募

【記者呂承哲／台北報導】台股2026年開年氣勢如虹，不僅強攻3萬點大關，上市加上櫃成交金額更首度突破兆元，顯示在AI、景氣回溫與題材齊發帶動下，資金全面回流股市。伴隨台股創高，ETF市場也同步翻開新頁。

凱基投信統計，2025年台股ETF整體規模從2.72兆元成長至3.77兆元，其中結構出現明顯轉變，高股息ETF占比由68%降至53%，市值型ETF則由32%大幅升至44%，顯示投資人開始更重視長線成長潛力。

進一步觀察，高股息ETF規模仍維持過半，2025年由1兆8,435億元成長至2兆87億元；但市值型ETF表現更為亮眼，規模從8,727億元大幅躍升至1兆6,451億元，幾乎翻倍成長，成為推動台股ETF擴張的最大引擎，也反映投資人對權值龍頭與AI成長股的偏好持續升溫。

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）研究團隊指出，隨著AI應用加速落地，台灣供應鏈受惠層面將由下游擴散至上游，同時非AI族群如金融與具轉機題材的傳產股，也可望在景氣復甦與資金輪動下迎來評價修復。多元題材並進，推升台股2026年每股盈餘（EPS）上看1,600元，不僅基本面有撐，市場評價亦具上修空間。

在長多格局下，市值型ETF的不配息再投入機制被視為放大複利效果的關鍵。凱基投信表示，不配息可將現金股利直接轉為再投資，有助累積資本利得，並降低交易摩擦成本與股息相關稅費，更適合長期持有者。

009816將於1月14日展開募集，發行價10元，經理費0.07%、保管費0.027%，鎖定台股50大企業，並納入近四季獲利為正的篩選條件，每年調整四次成分股，搭配不配息再投入機制，讓投資人以小額資金掌握台股核心成長動能。

