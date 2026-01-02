台股開年2萬9349點 喜迎雙高

2026台股首個交易日開紅盤，台股與台積電表現亮眼，加權指數收在29,349.81點，台積電收盤價在1,585元，創歷史新高。（王德為攝）

繼2025年亮麗封關後，台股2026年首個交易日開紅盤，漲勢凌厲、氣勢如虹。台積電上漲35元、以1585元再創新天價，台股加權指數2日盤中亦以2萬9363點，終場收漲386點，以2萬9349點收盤，兩者同創新高紀錄。

而台股去年上漲逾5900點，也掀全民開戶潮。證交所全年開戶數出爐，全年新增55.18萬人，總開戶數達1376.7萬人創新高，投信業者觀察，不只年輕族群，不少年齡較長的族群也加入定期定額、投資股市行列，為退休後理財的工具管道。

以證交所統計，61歲以上開戶數年增22萬，居各年齡層之冠，排名第二則是19歲以下族群，年增約9.4萬人，不論退休、年輕族群都不想缺席台股投資熱。

法人分析，台股2026年開紅盤，主要是台積電、台達電、聯發科等大型權值股扮演要角外，記憶體族群再度走強，推升台股指數站穩2萬9千點整數關卡；法人進一步指出，台積電即於1月15日召開法人說明會，預計公布去年第4季營收挑戰新高，此外，台積電2奈米量產後，市場期待先進製程與產能擴充利多，對今年後續展望能釋出利多，帶動投資人信心，台股元月有挑戰3萬點的機會。

安聯投信分析，台股有基本面支撐，今年企業獲利可望超過2成，有利股市發展，目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

隨大型企業營收即將公布，科技大廠法說會相繼登場，安聯投信表示，企業資本支出與展望等訊息，若與市場原先預期出現落差時，在台股指數偏高情況下，可能成為短線牽動市場氛圍的關鍵因素。

另一方面，台美貿易談判結果尚未底定，市場多偏向正面看待，稅率下調的可能性高。

保德信市值動能50ETF經理人楊立楷指出，元月上半值得關注的市場焦點，首先是下周6日至9日於拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展CES，反映AI將正式走向新的應用面與商業化；其次，大立光、台積電法說會下周陸續登場，相關展望將牽動市場投資情緒。

按照過往經驗來看，元月行情歷史上漲機率高；不過，安聯投信也提醒，雖然台股大架構看多，但考慮第2季營收將轉為淡季，不排除農曆年後合理健康修正，屆時短線可能需要審慎看待。