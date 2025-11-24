台股開戶破1366萬戶！30歲以下新戶占六成 這2檔混搭正當時

財經中心／余國棟報導

國泰投信旗下兩檔熱門ETF包括國泰台灣領袖50（00922）與國泰投資級公司債（00725B），投資人可善用ETF分散佈局，有機會搭上台股旺季行情。（示意圖/ PIXABAY）

10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，根據證交所公告，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。

受AI 巨頭輝達近期股價下跌，AI泡沫化擔憂再次為股市帶來不確定性，但可以確認的是川普2026年即將面對期中選舉，勢必會有更多提振經濟表現的措施，尤其是2026聯準會即將換陣上任，市場預期將加快放寬貨幣政策，對明年股債表現依然樂觀。

國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，台積電做為全球最大的晶圓代工廠，今年以來股價已上漲逾3成，目前在台灣加權指數中占比接近43%。00922作為率先調升台積電權重的市值型ETF，成為重點受惠的ETF之一，值得投資人期待。

此外，00922第二大持股鴻海占比6.07%，今年在AI熱潮帶動下，股價同樣漲幅逾3成，從評價面來看，台股電子類雖然今年以來漲勢驚人，不過細看電子類本益比，截至十月底仍落在 20.66 倍，距離 2024 年高檔的 23.27 倍，仍有一成以上的空間，雖台股仍處高檔震盪，但投資人可善用ETF分散佈局，更有機會搭上台股Q4旺季行情。

國泰投資級公司債（00725B）經理人李育齡表示，聯準會降息路徑不變，景氣的弱化也有利後續美債利率走降。短線上，美債殖利率主要以區間震盪看待，建議投資人可採槓鈴策略，長短債皆布局，有利控制風險。以短天期債券搭配長天期的方式，以「收益」為優先，配置高品質、長天期的美國公債與投資等級債，隨著降息腳步逐漸明朗，長天期債券對利率較敏感，其潛藏的資本利得空間也較大。其中00725B為市場上少數規模千億級以上的投資等級債券ETF，規模大、流動性佳，有季配息機制，海外債息還有免稅優勢，適合大戶投資人或退休族等，納入債券配置的核心部位。

