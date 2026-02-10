台股開盤上漲35點 台積電衝1850元新天價
[NOWnews今日新聞] 美國科技股持續走高，帶動四大指數週一震盪走高，終場全數走高，其中費半指數上漲逾1%，帶動台北股市今（10）日開盤上漲35.09點、來到32439.71點。
大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.44點、來到297.06點。今日開盤量大強勢個股：增你強、中探針、貿聯-KY、大量、日月光投控。
權值股多數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到1845元，隨後衝至1850元新天價；鴻海開盤上漲1.5元、來到220元；台達電開盤上漲30元、來到1210元。
投資人同時關注週三公布的1月非農就業報告，以及週五出爐的1月消費者物價指數（CPI）。
根據CME Group的Fed Watch工具，市場目前預期今年首次降息將落在6月，屆時也可能是美國總統川普提名的聯準會主席人選華許接任的時候。
美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲20.20點或0.04%，收50135.87點，那斯達克指數上漲207.46點或 0.90%，收23238.67點，標普500指數上漲32.52點或0.47%，收6964.82點，費半指數上漲113.96 點或1.42%，收8162.58點。
科技五大天王漲跌互見，Meta上漲2.41%，蘋果下跌1.17%，Alphabet上漲0.45%，微軟上漲3.13%，亞馬遜下跌0.76%。半導體股多數走高，輝達上漲2.50%，博通上漲3.44%，美光下跌2.84%，高通上漲1.16%，應用材料上漲2.50%，德儀下跌1.23%，AMD上漲3.63%。
台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲1.88%，日月光ADR上漲6.03%，聯電ADR下跌0.05%，中華電信ADR上漲0.55%。
