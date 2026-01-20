台股開盤下跌300點逆勢回漲 台積電1765點再衝破昨收盤價

美股19日因馬丁路德金紀念日休市一天，台指期夜盤下跌114點、台積電期貨盤後下跌5元，今（20）天台股開盤同樣走跌，以31584點開出，最低下探31340點；台積電則以1740元開出，最高衝破昨天收盤價來到1765元。

美股休市一天，台指期夜盤下跌，投顧表示，這週留意要台灣時間23日清晨公布的英特爾財報，觀察對台灣的台股AI、半導體股走勢影響。今早台積電開盤下跌20元，1740元開出，大盤開盤一度大跌300點，不過後勢漲回，截至上午10點半已突破昨天收盤，攀升至31665點。

