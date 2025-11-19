台股開盤下跌47點 早盤黑翻紅

台股今天開盤下跌47.84點、來到26,708.28點，早盤由黑翻紅，一度漲逾百點，亞洲股市受到美股持續走弱拖累，早盤持續走弱，日股19日早盤下跌81.62點，韓股也下跌78.54點。

美股18日持續走跌，受到美國降息可能性降低，市場擔憂輝達財報，AI泡沫化疑慮，使得美股連續3天重挫，S&P 500連跌第四天，創下8月以來最長連跌天數，道瓊工業指數18日下跌498.50點，盤中一度大跌近700點，尾盤拉回，以46091.74點作收；S&P 500下跌55.09點，收在6617.32點；那斯達克綜合指數以22432.85點作收，下跌275.23點。

廣告 廣告

台股18日也開低走低，再加上美國總統川普點名台灣搶走晶片生意影響，台股盤中跌幅擴大，終場重挫691.19點，27000點大關失守，創下今年第七大、史上第十三大跌幅，金管會也喊話，台股基本面仍穩健，跌幅相對其他亞洲股市位在中段。



對於台股走勢，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，目前台股、美股都在高處不勝寒的階段，由於AI泡沫疑慮再度浮上檯面，科技股正在壓力測試，他提醒，要關注S&P 500的50日均線只守住一天，要留意後面可能有賣壓，假如S&P 500跌破6500點，恐怕更多CTA（追蹤大盤趨勢量化資金）會轉賣；至於台股則要留意週線是否會出現連三黑，如果本週拉出第三黑，恐怕會出現恐慌賣壓，形成殺融資、多殺多的情況。



外資指出，市場焦點仍是靜待輝達財報，若財報公布後，AI泡沫化疑慮消除，科技股有望反彈；若財報不如預期，恐怕全球股市短線波動仍大，建議投資人減碼科技股，小幅加碼能源、防禦股，債市持續觀察利差情況。



台股走弱下，新台幣也出現雙殺，新台幣18日兌美元開盤就貶破31.2元，盤中最低一度來到31.239元，終場以31.217元、貶值3.7分作收，新台幣已出現連六黑，創下半年多來新低，成交量19.345億美元，主要亞洲貨幣也全面走貶，日圓一度來到155.36兑1美元，創下九個月來新低，韓元、新幣、人民幣均走跌。