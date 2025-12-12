台股開盤勁揚逾200點 台積電漲5元至1475元

【記者趙筱文／台北報導】台股今（12）日開盤以28,097.54點、上漲72.79點開出，隨後買盤迅速點火，大盤一度強漲200點至28,225.59點，盤勢延續昨日震盪後的回穩氣氛。大型權值股普遍偏強，為早盤指數走高提供主要動能。

大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤上揚5元，暫報1475元，鴻海（2317）漲1元報227元，台達電（2308）平盤開在945元，聯發科（2454）則下跌5元至1390元，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。

台股本波漲勢已大致反映降息1碼的利多，但市場普遍認為，在五大資金動能推動下，指數仍具再攻高的條件。包括降息帶來的資金寬鬆、年底的集團與投信作帳、重量級法說與年度展望發酵的作夢行情、台積電1,296億元現金股息有望回流，以及多檔主動式ETF即將掛牌、預估將為市場挹注逾百億元新資金。隨著資金面保持活絡，台股在年終、封關前仍被視為有機會向30,000點關卡叩關。

美股表現方面受到工業類股上揚帶動，道瓊、標普500指數今（11）日收盤再創新高。主要指數道瓊工業指數大漲646.26點或1.34%，收報48704.01點。標普500指數上漲14.32點或0.21%，收在6901.00點。那斯達克綜合指數下跌60.29點或0.25%，收23593.86點。費城半導體指數下滑56.00點或0.75%，收7411.48點。

