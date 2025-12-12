台股開盤勁揚逾200點 台積電漲5元至1475元
【記者趙筱文／台北報導】台股今（12）日開盤以28,097.54點、上漲72.79點開出，隨後買盤迅速點火，大盤一度強漲200點至28,225.59點，盤勢延續昨日震盪後的回穩氣氛。大型權值股普遍偏強，為早盤指數走高提供主要動能。
大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤上揚5元，暫報1475元，鴻海（2317）漲1元報227元，台達電（2308）平盤開在945元，聯發科（2454）則下跌5元至1390元，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。
台股本波漲勢已大致反映降息1碼的利多，但市場普遍認為，在五大資金動能推動下，指數仍具再攻高的條件。包括降息帶來的資金寬鬆、年底的集團與投信作帳、重量級法說與年度展望發酵的作夢行情、台積電1,296億元現金股息有望回流，以及多檔主動式ETF即將掛牌、預估將為市場挹注逾百億元新資金。隨著資金面保持活絡，台股在年終、封關前仍被視為有機會向30,000點關卡叩關。
美股表現方面受到工業類股上揚帶動，道瓊、標普500指數今（11）日收盤再創新高。主要指數道瓊工業指數大漲646.26點或1.34%，收報48704.01點。標普500指數上漲14.32點或0.21%，收在6901.00點。那斯達克綜合指數下跌60.29點或0.25%，收23593.86點。費城半導體指數下滑56.00點或0.75%，收7411.48點。
更多壹蘋新聞網報導
陳冠希不雅照外流內幕 名導揭「炫耀」害慘張柏芝、阿嬌
天母星忱甜點進駐日勝生加賀屋 攜手打造「聖誕星空」住房專案
美股道瓊飆646點創新高！甲骨文慘崩近11% 台積電ADR收黑
其他人也在看
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
【Hot台股】金融股接棒撐盤 網喊「最後一棒」分析師：可分批布局
今日社群台股最Hot議題 「金融股今天是瘋了嗎」、「金融指 新高喔」、「金融最後一棒…」、「今天的金融指有點牆」、「金融今天這麼強..真的不習慣!」、「終於輪到金融漲了嗎」、「看起來記憶體沒了。要去玩金融了」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 1
配息縮水急下車！國家隊狂倒這檔上千張...已清倉7天 0050「再降經理費」仍失血1.33億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（10）日終場漲218.13點，收28,400.73點，漲幅0.77%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，富...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 1
目標價喊上1900元！投信豪砸9.01億掃貨智邦 這被動元件廠「需求看俏至明年」受寵3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（11）日終場跌375.98點，收在28,024.75點，跌幅1.32%，據證交所籌碼動向，投信今買超22.44億。觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
外資出聲了！大摩驚爆新預測：明年GB機架狂飆到8萬櫃 「這3強檔台廠」最快受益降臨
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場持續升溫，摩根士丹利（大摩）最新報告卻先降後升：雖然今年GB200與GB300兩大系列的出貨量被小幅下修至2.73萬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 3
3,370萬筆個資外洩！酷澎執行長朴大俊請辭
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導南韓電商巨頭酷澎（Coupang）日前因3,370萬筆用戶個資外洩，震驚南韓。酷澎執行長朴大俊於12月10日正式請辭。據公司公告，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 1
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體引爆科技通膨 NB、手機首當其衝…市場憂買氣急墜
記憶體價格暴漲衍生新一波電子業通膨，筆電、智慧手機、顯卡、網通等電子產品壓力大，漲價潮一觸即發。綜合業界與研調機構預測，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
快訊／百億投資落地 緯創高雄智慧廠房上梁釋出4500職缺
高雄前鎮科技產業園區轉型再添火力！電子大廠緯創資通今（10）日舉行高雄智慧廠房上梁典禮，象徵投資案進度順利邁入新階段。該案總投資金額近百億元，未來完工後將建置高階自動化產線，預計創造4,500個就業機會，成為南部智慧製造的重要據點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
電力、航太竄升新主流！這2檔買氣狂升 半年暴增近5萬人
2025年美股受惠重啟降息，使美股牛勢帶勁，加上川普AI、核能、機器人產業利多政策三箭齊發，助攻科技、電力、航太ETF買氣再掀高潮，根據CMoney統計，截至12/5止，共有6檔海外股票ETF買氣強強滾，受益人數不論近一週、本季以來，或半年來均同步成長，展現市場強勁買盤力道，其中，又以新光美國電力基建(009805)、元大航太防衛科技(00965)主題投資買氣最強，近半年來人數分別增加2.6萬人、1.9萬人，儘管11月以來美股稍有回檔，仍不減國內搶買電力、航太防衛等熱門主題ETF申購買氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 2
連4日出脫鴻海！外資再抱37億元離席 記憶體「這檔」重砍1.6萬張最慘
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（11）日開低走低，終場加權指數收在28024.75點，重挫375.98點，跌幅1.32%，成交金額5188.86億元。根據證交所公布籌...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
PCB族群齊揚！金居出關續漲炸量151億元 「鑽針大廠」連2天漲停噴6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI應用需求持續強勁，PCB族群昨日行情亮眼，今（11）則延續該漲勢，不過台股大盤走疲，截至10點30分，加權指數落在28...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻勁站上3185元再創歷史新天價 盤中市值超車台光電
AI裝置需求旺！封測設備大廠鴻勁（7769）今（11）日股價再創新高，截至上午9時40分，衝高至3,185元，上漲逾1.2%，市值也跟著水漲船高來到5733億元，以些微差距超車台光電（2383）。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
漲破8%急殺下落！搶搭星際之門列車？這「機電大廠」炸近4萬張大量
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導機電大廠東元（1504）今（12）日走勢強勁，早盤最高衝上92元、漲逾8%；截至上午11點28分，股價暫報88.4元，上漲約4%，成交量...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話