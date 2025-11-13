台股開盤半小時跌逾百點 台積電跌15元、鴻海法說好成績股價也承壓

台股今（13）日早盤回檔 114.53 點或 0.41%。「權王」台積電（2330）開盤下跌 15 元。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 美股主要指數周三（12 日）收盤漲跌不一影響，Nasdaq 指數收跌 0.26%；台股今（13 日）開盤小漲 13.19點後，指數上沖下洗，至上午 9:30 分下挫 114.53 點或 0.41%。「權王」台積電（2330）開盤下跌 15 元或 1.02%，暫報 1,460 元，而昨日召開法說會、釋出利多的鴻海（2317），股價也承壓，下跌 2 元至 249 元。

受到銀行股推升帶動，道瓊指數周三收漲 326.86 點至 48,254.82 點，創下歷史新高。高盛（GS）、摩根大通（JPM）與美國運通（AXP）盤中齊創新高，與景氣連動性高的機械股開拓重工（CAT）也同步走揚。費半指數也收漲 1.47%，輝達（NVDA）雖表現平平、不過超微（AMD）大漲9%，高通（QCOM）上漲 1.5%；至於標普 500 表現幾乎持平、那斯達克則下跌 0.26%，連續第二個交易日走跌。

鴻海周三舉行法說會，在 AI 伺服器強勁需求推動下，第三季營收 2.06 兆新台幣，年增 11%，毛利率、營利率、淨利率「三率三升」，單季 EPS 來到 4.15 元，累計今年前三季，鴻海營收已達 5.5 兆元，年增 16%，EPS 達 10.38元，再度寫下歷年同期最佳。

對於第四季與明年展望，董事長劉揚偉表示「AI 是重要的成長引擎」，第四季、明年展望將「年對年、季對季」都顯著成長，其中消費智能產品將呈現「季增」，但因匯率因素會年減；至於市場關注的伺服器業務，將「季對季」顯著成長、「年對年」增長將更強勁。他也點出「AI 產業發展、地緣政治、貨幣政策」為影響明年營運的關鍵因素，強調 AI 的重要性已大幅提高。

針對將於 11 月 21 日鴻海科技日登場的展演重點，鴻海表示，將推出三大智慧平台結合 AI 技術的落地應用，包括鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，及整個集團的創新速度與科技領先地位。

此外，廣達（2382）、緯創（3231）等「老 AI」指標，各自於周三法說會上釋出樂觀展望，帶動股價表現。緯創指出，「明年 AI 伺服器等相關產品逐季增溫，成長有望達雙位數」，股價早盤上漲逾 5%，暫報 146 元；廣達也預期，明年 AI 相關營收將維持「3位數成長」，伺服器訂單能見度已至 2027 年，估到明年底前，AI 產能將較現有規模倍增。早盤漲 0.35%，來到 289 元。

