台股開盤受美科技股影響跌逾200點 台積電跌15元

美股科技股表現持續疲弱，加上投資人等待11月份就業報告及各項經濟數據,股市觀望氣氛濃厚等影響，台股今（16）日開盤下跌逾200點，約來到27634.44點。台積電ADR下跌4.30美元或1.47%，收287.74美元，台股現貨方面，開盤下跌15元至1435元。

台股今（16）日開盤下跌逾200點。（示意圖／中天新聞）

台股開盤後受台積電等權值股走跌影響，權值股全數走低，廣達跌近1%，聯發科撐盤，漲15元至1435元。

電子股表現不佳，水泥、塑膠、航運、鋼鐵及建材營建等五大傳產股則是逆勢抗跌。據《工商時報》報導，投資專家指出，傳產股擁有俄烏停火重建題材、股價處在低基期、內資年底作帳行情、資金良性輪動等四大利多，因此成為資金避風港，有機會強勢到年底。

台股昨（15日）收27866.94點，下跌331.08點或1.17%，總成交值4506.36億元。三大法人賣超545.47億元，外資賣超489.95億元，投信、自營商分別賣超18.96億元及賣超36.56億元。

美股四大指數皆下跌作收，道瓊指數下跌41.49點或0.09%，收48416.56點，那斯達克指數下跌137.757點或0.59%，收23057.413點，標普500指數下跌10.9點或0.16%，收6816.51點，費半指數下跌43.16點或0.61%，收6990.41點。

科技五大巨頭表現不佳。蘋果下跌1.50%；亞馬遜下跌1.61%；微軟下跌0.78%；Meta上漲0.59%； Alphabet下跌0.35%。半導體股表現不一，但多數走低，輝達上漲0.73%，應用材料上漲0.79%，高通上漲0.54%；但AMD下跌1.52%，博通下跌5.59%，美光下跌1.51%。

