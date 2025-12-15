台股開盤失守2萬8千點 法人提醒本週有3大變數

受到博通、甲骨文等AI龍頭可能出現泡沫化疑慮影響，上週五美股全面收跌，尤其是費城半導體指數最為疲軟，下挫超過5%，加上台指期夜盤重挫561點，引發市場擔憂，週一台股開盤不只失守2萬8000點，早盤一度重挫超過500點。

萬寶投顧執行長王榮旭分析，「主要是上個星期五美國股市下挫，特別是在科技股的一個部分，擔心AI的獲利回報速度太慢，所以上個禮拜博通繳出來的財報成績其實並不差，但是市場還是能夠找出毛病，導致了博通的股價重挫，也拖累了AI 科技相關的股票。」

廣告 廣告

所幸台股跌幅逐漸收斂，但觀察牽動大盤的權值股台積電同樣盤面綠油油一片，以1450元開出，早盤最低一度跌到1445元、跌35元。其他電子權值股包含華邦電、南亞科、鴻海、台光電、台達電也都下挫。

法人認為，本週台股有3大變數要留意，包含上週五美股和台指期夜盤大跌，以及壽險業者可能會在年底前調節部位，出現結帳賣壓，最後則是英國、歐洲和日本以及台灣都將在這週公布利率決策。

亞太商工總會執行長邱達生分析，「日本央行如果說是小幅升息，短期當然會讓資金重新移動，可能就會引導亞洲股市包括台股的一些走向，但這個其實代表日本經濟走向正常化，所以說中期影響不要太悲觀，沒有必要。」

專家認為，各界預期我國央行將維持利率政策不變，對市場是穩定因素，但要觀察台股走勢，仍得回到企業獲利和外資動向來看。