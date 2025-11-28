台股開盤收漲71點 台積電1440元上漲5元

【記者趙筱文／台北報導】台股28日開盤27,566.12點，小漲11.59點，隨後迅速上拉至27,657.40點、上漲102.87點。市場持續關注AI需求、降息預期與年底景氣指標變化，外界也聚焦國發會最新景氣燈號與美股假期後的資金動能。

大型權值股表現方面，台積電（2330）上漲5元至1440元，鴻海（2317）跌1.5元報229.5元，台達電（2308）上揚4元至946元，聯發科（2454）上揚35元開在1375元，權值族群強勁翻紅，帶動大盤開高走揚。

台股收盤27626.48點，上漲71.95點或0.26%，成交4715.76億元。台積電漲5元或0.34%，報收1440元。鴻海跌5.5元或2.38%，報225.5元。台達電跌10元或1.06%，報932元。聯發科漲55元或4.1％收1395元。

國發會27日公布10月景氣概況，受惠全球AI剛性需求強勁，台灣外銷訂單與出口屢創新高，景氣對策信號分數從上月34分增至35分、連續第二個月亮出黃紅燈，股價指數受台股創高帶動重新轉為紅燈。國發會指出，景氣今年從1到4月維持亮眼、卻因對等關稅衝擊出口而於5至8月出現4顆綠燈，9月起才恢復動能。

10月「領先指標」連三月上升，反映外銷訂單與製造業信心回溫；「同時指標」小幅下滑則與傳產出口疲弱有關。內需方面也因10月節慶效應、汰舊換新政策與演唱會商機帶動，零售、餐飲業年增大幅回升。隨AI算力需求、年終採購旺季與國際大廠加碼投資帶動，景氣成長動能可望延續，對等關稅衝擊則已逐步鈍化。

美國股市方面因逢感恩節休市，伴隨降息預期升溫，美股近日展開強勢反攻，投資人也開始更仔細檢視AI相關投資風險。富蘭克林證券投顧指出，美國經濟基本面穩健，科技股以外的機會依然豐富，其中美國非投資等級公司債兼具受惠經濟成長、與股市連動高、可分散科技風險等特性。在美國經濟成長率高於1.8％期間，其平均年報酬近8％，優於其他債券類別，且與美股相關係數高達0.81。歷史上在非衰退期間降息後的兩年，其表現也顯著優於投資級債。自2024年9月啟動降息以來，相關債券報酬仍達8.05％，殖利率維持在7％以上，預料將持續吸引資金。

