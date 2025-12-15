台股開盤暴跌513點失守2萬8 台積電重挫35元

受美股科技股重挫拖累，台股今（15）日開盤跌78.23點，以28119.79點開出，隨後跌幅擴大逾500點，盤中最低一度下探至27160點，失守2萬8關卡。電子權值股全面重挫，台積電（2330）跌35元暫報1445元，單日市值蒸發超過9000億元；智邦（2345）開盤即重挫逾5%，慘跌60元至1095元，成為AI族群殺盤焦點。

台股今（15）日開盤跌78.23點，以28119.79點開出，隨後跌幅擴大逾500點，盤中最低一度下探至27160點，失守2萬8關卡。（資料照／中天新聞）

美股上週五（12日）因博通（Broadcom）財報保守引爆科技股連鎖修正，儘管博通財報亮眼，股價仍下挫超過11%，由於財報無法滿足市場期待，公司未能說明AI投資是否可帶來實質回報，引發獲利空間遭壓縮疑慮。前一個交易日，甲骨文亦重挫逾11%，市場紛紛拋售科技股，資金轉向其他板塊如金融、醫療等。費城半導體指數暴跌377.919點，或5.10%，收7033.565點。

廣告 廣告

反映至台股開盤，AI伺服器族群全面中箭落馬，廣達、緯穎、奇鋐等同樣被外資調節，AI概念股成為殺盤重災區。半導體類股全軍覆沒，聯發科（2454）跌20元報1385元；台達電（2308）跌10元報928元。

法人分析，美國博通、輝達、超微等股價同步回檔，AI伺服器需求成長放緩，引發市場對台積電明年先進製程動能的擔憂。若盤中無法收復1450元整數支撐，短線恐續向27000點關卡測試。

航運類股則逆勢反彈，12月最新一期SCFI指數再度反彈108.83點至1506.46點，漲幅約7.79%，四大長程航線同步反彈。萬海（2615）漲幅0.9%報78.8元；長榮（2603）平盤183元；陽明（2609）漲幅0.39%報51元。

台股12日加權指數收28198.02點，漲173.27點或0.62%，總成交值4886.53億元。三大法人買超253.93億元，其中外資買超166.24億元，投信、自營商分別買超13.48億元及買超74.21億元。美股部分，道瓊指數下跌245.96點，或0.51%，收48458.05點；那斯達克指數下跌398.686點，或1.69%，收23195.169點；S&P 500指數下跌73.59點，或1.07%，收6827.41點。

延伸閱讀

內政部聲請解散統促黨 劉世芳：長久以來危害中華民國存在