台股開盤暴跌513點 台積電下跌30元

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，日本央行官員認為，在升息週期結束前利率可能將升至0.75%以上。這表明在市場普遍預期中的下週升息後，日本央行可能還會進一步升息。知情人士表示，官員們認為，即使將借貸成本提高到0.75%，日本央行仍未達到所謂的中性利率水準。部分官員已認為1%仍低於中性利率水準。知情人士指稱，即使日本央行官員根據最新數據更新對該利率的預估，目前他們仍不認為區間會大幅縮窄。區間收窄意味著央行正接近中性利率。本月稍早時日本央行行長植田和男曾表示，當中性利率的估算區間可以縮小時，央行將公佈最新預估，此言引發市場對中性利率的猜測。但他同時警告稱，這一概念目前只能在相當寬泛的範圍內進行估算。50位受訪日本央行觀察人士均預計，日本央行將於本週五將基準利率上調至0.75%。多數受訪者表示，此次會議的核心焦點在於日本央行是否會提供新的中性利率分析，投資者正從中尋找未來升息路徑的線索。調查顯示本輪升息週期的終端利率預計為1.25%，意味著除下週行動外還將再升息兩次，之後日本央行將停止升息。儘管日本央行目前認為中性利率的名義區間在1%至2.5%左右。但是知情人士表示，

財訊快報