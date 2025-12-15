台股開盤暴跌513點 台積電下跌30元
美股4大指數收黑，費半指數跌逾5%，台股今天開盤暴跌513點，最低見27684點，失守28000點關卡，台積電下跌30元，至1450元，權值股疲軟。
觀察其他權值股，鴻海跌近3%，聯發科、台達電跌逾1%，金像電、欣興、台光電等PCB族群疲軟，廣達、緯創等下跌逾1%，貨櫃三雄力守紅盤之上。
其他人也在看
專家看盤》一根長下影線 AI概念全退燒？台股跳空跌破10日線
[Newtalk新聞] 「台股今(15日)大幅拉回，受到美股科技股重挫拖累。」分析師林漢偉表示，電子權值股普遍回檔，中小型股留意籌碼鬆動與補跌風險。台股今天跳空跌破 10 日線，觀察盤中是否出現長下影線。 回顧美股表現：上週五美股四大指數全面回跌，市場擔憂 AI 泡沫疑慮。費半指數大跌 5.1%，領跌美股。半導體：博通 -11.43%、科希倫 -10.16%。大型股：輝達 -3.47%、特斯拉 2.7%。 林漢偉表示，上週五美股開低走低，早盤受博通大跌約 6% 影響。盤中傳出甲骨文推遲算力中心建設時程，AI 基礎建設概念股全面重挫。費半指數單日大跌 5.1%，回吐 12 月以來全部漲幅。 總體面與台指期：美元反彈，美債利率上揚。台指期大跌 561 點，跌幅 1.98%。台積電 ADR 下跌 4.2%。 以下是林漢偉解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能外資現貨轉買、空單小減，籌碼面回到中性。 櫃買指數測試 10 日線支撐，融資創高顯示籌碼偏亂。 二、傳產與題材概念股】 政策避險：大眾控、華城、聯合再生、國碩。 原物料報價上揚：第一銅、華榮、佳龍、金益鼎。 集團概念：錸德、安國、華東、新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
美股收黑及外資長假效應 投顧：內資接棒台股年底行情
（中央社記者吳家豪台北14日電）美股12日4大指數收黑，科技股跌勢明顯，台股週一恐有回測10日線27958點支撐的壓力。投顧指出，由於年底投信作帳行情及資金寬鬆，台股12月通常「易漲難跌」，隨著外資步入耶誕節及新年長假，內資將接掌盤勢主導權。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／費半重挫5%博通暴跌！台指狂殺561點 台股開盤恐不妙
美股上週五（12）日在科技股賣壓全面湧現下，全數收黑，博通（Broadcom）股價單日暴跌逾11%，成為拖垮晶片族群的關鍵導火線，費城半導體指數重挫超過5%，也讓市場對AI題材的熱度快速降溫。受到美股重挫影響，台指期夜盤重跌561點、台積電期貨盤後下跌35元作收，法人普遍預期，台股今(15)日開盤恐難逃「跳空下挫」的震盪格局。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
台股三考驗 打28K保衛戰…市場盯大盤能否挺過「年終期末考」
博通、甲骨文等AI巨頭泡沫疑慮，上周五美股全面收黑、台指期夜盤重挫561點下，市場預期今（15）日大盤將打28K保衛戰。...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
台股開盤暴跌513點失守2萬8 台積電重挫35元
受美股科技股重挫拖累，台股今（15）日開盤跌78.23點，以28119.79點開出，隨後跌幅擴大逾500點，盤中最低一度下探至27160點，失守2萬8關卡。電子權值股全面重挫，台積電（2330）跌35元暫報1445元，單日市值蒸發超過9000億元；智邦（2345）開盤即重挫逾5%，慘跌60元至1095元，成為AI族群殺盤焦點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
阿北熬38年終退休！妻藏「驚天秘密」 他退休金蒸發近6成崩潰
工作了大半輩子，許多人期待的就是退休的到來，但日本一名60歲的老翁，以為可以開始享清福，沒想到退休金入帳當天卻墜入了人生谷底，因為迎來的卻是高達1200萬日圓的信貸帳單。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
3特性 台北老名宅愈陳愈香
老名宅因其地段優勢，即使不少屋齡多已在40年以上，仍能衝出高貴身價，身價「愈陳愈香」。盤點台北市歷年來屋齡30年以上的老名宅交易中，以大安區信義路三段的「溫布頓大廈」去年創下每坪163.5萬元的身價最高，今年則以松山區「國際名園」每坪134萬元最高。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 24
《科技》中華電歲末大回饋 行動、漫遊優惠狂加碼
【時報-台北電】中華電信「2025歲末大回饋」，行動、漫遊優惠再加碼，迎耶誕跨年，中華電信精采5G加碼抽Hami Point、申請漫遊抽機票，迎接耶誕跨年購物、旅遊旺季。 申辦精采5G月繳999元以上，搭配主打100倍超高倍變焦SAMSUNG Galaxy S25 ultra、原生搭載Gemini AI的Google Pixel 10 Pro等熱門機型享購機折價2,000元，指定舊機換新機再折3,000元。 選擇「精采Fun生活」方案，享買大送小超值優惠，搭配SAMSUNG 65型4K UHD智慧顯示器，帶走價值7,490元的SAMSUNG Galaxy A17 5G或價值6,280元的Magi Watch兒童智慧手錶。申辦上述方案並完成登錄再加碼抽Hami Point 999點（共300名）。升級精采5G，一次滿足年底演唱會追星、跨年煙火拍攝。 耶誕跨年假期出國，中華電信同步加碼冬季限定全球通漫遊10GB 30天方案，優惠價938元暢遊日韓、歐美、東南亞等超過120國。年底前至中華電信網路門市或APP申請原號國際漫遊上網方案，有機會獲得台北東京來回機票。 YouTube Premiu時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
醉漢持刀追逐高中生 收押
記者毛莉∕屏東報導 屏東縣兩名高中生十三日在屏東市仁愛國小外，突遇喝醉的曾姓男子持美…中華日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
民進黨私下接觸拋「換掉柯建銘」換重啟互動？黃國昌嗆：省省吧
藍白靠著人數優勢在立法院多項法案中輾壓執政黨，行政院提出覆議案也都遭到在野黨否決，為解決僵局，有媒體報導稱，綠營高層想要以換掉立法院黨團總召柯建銘為條件，來換取和民眾黨重啟互動。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日稱，三週前就收到風聲說民進黨要透過媒體放話，但他必須要說，「請民進黨省省吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
《光電股》錸德能源事業翻倍增 早盤逆勢衝高
【時報記者張漢綺台北報導】錸德集團(2349)自結2025年11月歸屬母公司淨利為1300萬元，單月每股盈餘為0.02元，公司佈局能源產業有成，預估2025年能源事業群營收佔比將翻倍成長至42%，躍升為集團營收的最大動能，為錸德集團帶來成長契機，早盤股價逆勢開高。 錸德集團近幾年專注於將儲能系統(BESS)與高階UPS電池模組整合至AI資料中心及半導體製造產線設備的電力備援方案，其中儲能領域，錸德展現高度垂直整合能力，除了在台灣積極參與台電儲能輔助服務、承接60MW/200MWh級以上的大型儲能案場建置外，更成功跨足海外市場，於日本參與400MWh等級的大型儲能案場儲能設備與維運，展現錸德具備國際級的能源管理實力，轉型成果獲市場投資人肯定，近期股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。 錸德自結2025年11月合併營收為6.34億元，年增29%，稅前盈餘為500萬元，年減88%，歸屬母公司淨利為1300萬元，年減57%，單月每股盈餘為0.02元。 錸德表示，集團近年積極佈局能源事業，預估2025年能源事業群營收佔比將翻倍成長至42%，躍升為集團營收的最大動能，隨著AI算力需求激增，資時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台股週一恐面臨大崩盤？專家示警：震撼教育來了
財經中心／李明融報導近年股市受到AI熱潮帶動影響，各大公司企業在股價上紛紛創下歷史新高價，台股也突破28000點寫下新紀錄，然而隨著台股上週週線連收三紅，市場氣氛出現轉折，受甲骨文、博通最新財報未能滿足華爾街高度期待影響，美股科技股12日出現「連鎖式」重挫，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，同時拖累半導體產業走弱，輝達（NVIDIA）與台積電ADR同步下跌，跌幅分別達3.27%與4.2%。對此，知名半導體分析師陸行之示警，台股今天（15日）恐怕難逃「震撼教育」，短線勢必承壓。民視財經網 ・ 3 小時前 ・ 8
18歲考進清華大學 21歲的邱群琋幫助中信金院寫下一個感人的勵志故事
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】她和林書豪同一天生日，只不過年齡差距16歲，年方21歲的邱群琋最近在國立台互傳媒 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
日銀升息前景超預期，官員暗示1%利率仍非中性
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，日本央行官員認為，在升息週期結束前利率可能將升至0.75%以上。這表明在市場普遍預期中的下週升息後，日本央行可能還會進一步升息。知情人士表示，官員們認為，即使將借貸成本提高到0.75%，日本央行仍未達到所謂的中性利率水準。部分官員已認為1%仍低於中性利率水準。知情人士指稱，即使日本央行官員根據最新數據更新對該利率的預估，目前他們仍不認為區間會大幅縮窄。區間收窄意味著央行正接近中性利率。本月稍早時日本央行行長植田和男曾表示，當中性利率的估算區間可以縮小時，央行將公佈最新預估，此言引發市場對中性利率的猜測。但他同時警告稱，這一概念目前只能在相當寬泛的範圍內進行估算。50位受訪日本央行觀察人士均預計，日本央行將於本週五將基準利率上調至0.75%。多數受訪者表示，此次會議的核心焦點在於日本央行是否會提供新的中性利率分析，投資者正從中尋找未來升息路徑的線索。調查顯示本輪升息週期的終端利率預計為1.25%，意味著除下週行動外還將再升息兩次，之後日本央行將停止升息。儘管日本央行目前認為中性利率的名義區間在1%至2.5%左右。但是知情人士表示，財訊快報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《晨間解盤》費半重挫5% 台股恐將回測月線
【時報-台北電】費半重挫5%，台股恐將回測月線。 上週五台股價漲量縮，終場上漲173.27點，成交量萎縮至4748.07億左右。 凱基投顧表示，台股上週五守住10日線，但上攻未能突破5日線，且成交量萎縮，加上週五費半重挫5%，台積電ADR大跌4%，短線將回測月線。 權值股台積電成交量萎縮在5日線與10日線之間震盪。鴻海週四跌破月線與短期均線後週五也未能站回短均恐回測前低。聯發科、廣達週四跌破10日線後波段反彈結束，週五也未能站回，有機會回測下方月線。富邦金與國泰金則持續沿10日線墊升。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
AI雙雄對決 Google拚生態系OpenAI主打準確度
（中央社記者吳家豪台北2025年12月14日電）隨著Google於11月釋出Gemini 3、OpenAI上週推出GPT-5.2模型，這場全球矚目的AI之爭，已從單純的算力軍備競賽轉向截然不同的2條路線。Google全力押寶龐大的軟硬體生態系，試圖讓AI無所不在；OpenAI選擇強調準確度與可靠性，主打「幻覺」更少，解決企業痛點。Gemini 3最大的變革在於從「對話者」進化為「代理人」（Agent，指AI能主動替使用者操作軟體執行複雜任務）。透過與Android作業系統及Workspace雲端辦公協作平台的深度整合，Gemini 3不再需要使用者複製貼上文字，而是能直接讀取行事曆、郵件與地圖資訊，主動完成任務。例如，使用者只需要一句「幫我規劃下週去京都的行程並訂房」，Gemini 3就會自行交叉比對機票價格、查詢飯店空房，甚至直接在第三方App中完成預訂。為了支撐這種高頻率互動，Gemini 3採用更高效的「混合專家」（Mixture of Experts）模型架構，允許系統根據輸入資料自動決定調用擅長處理圖像或語言的專家模型。這意味著頂級模型不再強調「全能選手」，而是組合不同專家一中央社財經 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
週一空軍日？日韓股市開盤下跌 AI概念股挫
[NOWnews今日新聞]美國股市上周五大跌，AI類股更是大幅重挫，使得投資人在假日紛紛擔憂週一(15)盤勢，今日早上亞洲股市陸續開盤如預期下探，科技股受創嚴重，韓國SK海力士以及日本軟銀集團股價都大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話