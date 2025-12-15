台股開盤暴跌513點 台積電下跌30元

智利極右派共和黨總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日贏得總統大選，他以打擊犯罪和遏止移民的競選承諾，獲得選民支持，在第二輪投票以58.30% 的得票率勝出。

