台股開盤暴跌513點 台積電下跌30元
美股4大指數收黑，費半指數跌逾5%，台股今天開盤暴跌513點，失守28000點關卡，回測27700點附近，台積電下跌30元，至1450元，權值股疲軟。
觀察其他權值股，鴻海跌近3%，聯發科、台達電跌逾1%，金像電、欣興、台光電等PCB族群疲軟，廣達、緯創等下跌逾1%，貨櫃三雄力守紅盤之上。
美股收黑及外資長假效應 投顧：內資接棒台股年底行情
（中央社記者吳家豪台北14日電）美股12日4大指數收黑，科技股跌勢明顯，台股週一恐有回測10日線27958點支撐的壓力。投顧指出，由於年底投信作帳行情及資金寬鬆，台股12月通常「易漲難跌」，隨著外資步入耶誕節及新年長假，內資將接掌盤勢主導權。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
《晨間解盤》博通引爆殺盤 台股防「線」得守住
【時報-台北電】台股15日以高盤開出，中小型股輪動速度頗快，終場指數上漲173點以28198點作收，漲幅0.62%。 美股最新收盤方面，博通未能說明AI何時將帶來實質回報，加上營收增加但利潤率下滑，引發獲利壓縮疑慮，股價血崩11.43%，導致上周五費半下殺5.10%，台積電ADR大跌4.20%，道瓊指數下跌245點，那斯達克指數則下跌1.69%。 從量價結構來看，元大投顧依技術線型解讀，台股本波多頭雖再發神威，又創歷史新高28568點，不過因當天指數結構呈現1根大黑棒，似有些許樂極生悲意味。由於K線同步也發生陰包陽情形，大盤短線不排除進入整理，月線是重要多空觀察指標。從看盤指標而言，台積電ADR率先爆量回測季線，對於正處貼息的台積電，股價更是雪上加霜，同時須留意每每最後一盤極易浮動，拉積殺積習性未改，後市可參考外資動態。 聯準會利率下調1碼，為今年以來第3次降息，元大投顧表示，鮑爾會後表示，近期政策調整已使利率落在中性水準合理範圍，下次預計01/27-01/28召開會議。時序進入跨年期間，台股在各項變數漸釐清狀況下，個股可望各自帶開，發揮題材激勵股價，穩健操作者可適時逢低布局具展望公司時報資訊 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
【盤前焦點】費半挫逾5%台積電ADR跌 台股短線恐承壓
（中央社記者江明晏台北2025年12月15日電）美股上週五4大指數收黑，費半指數跌逾5%，台積電ADR跌逾4%，台指期盤後重挫跌561點，分析師示警，市場再度引發AI泡沫化疑慮，台積電先前尚未突破前高即轉弱，台股短線恐承受壓力，提防盤勢震盪整理的風險。聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，部分獲利了結賣壓出籠，美股上週五下挫。那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%；費城半導體指數下跌377.918點，或5.1%，收在7033.566點。輝達股價跌逾3%，收175.02美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4%，收292.04美元。晶片製造商博通（Broadcom）日前示警，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，博通股價挫逾11%。台股上週五漲173.27點，收在28198.02點，成交值新台幣4748.06億元。三大法人合計買超255.22億元。其中，自營商買超74.21億元，投信買超14.77億元，外資及陸資買超166.24億元。台指期盤後重挫，大跌561點，收在27729點。分析師指出，美股費半指數重挫，台積電ADR大跌，台股短線恐承受壓力，以趨勢而言，中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
專家看盤》一根長下影線 AI概念全退燒？台股跳空跌破10日線
[Newtalk新聞] 「台股今(15日)大幅拉回，受到美股科技股重挫拖累。」分析師林漢偉表示，電子權值股普遍回檔，中小型股留意籌碼鬆動與補跌風險。台股今天跳空跌破 10 日線，觀察盤中是否出現長下影線。 回顧美股表現：上週五美股四大指數全面回跌，市場擔憂 AI 泡沫疑慮。費半指數大跌 5.1%，領跌美股。半導體：博通 -11.43%、科希倫 -10.16%。大型股：輝達 -3.47%、特斯拉 2.7%。 林漢偉表示，上週五美股開低走低，早盤受博通大跌約 6% 影響。盤中傳出甲骨文推遲算力中心建設時程，AI 基礎建設概念股全面重挫。費半指數單日大跌 5.1%，回吐 12 月以來全部漲幅。 總體面與台指期：美元反彈，美債利率上揚。台指期大跌 561 點，跌幅 1.98%。台積電 ADR 下跌 4.2%。 以下是林漢偉解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能外資現貨轉買、空單小減，籌碼面回到中性。 櫃買指數測試 10 日線支撐，融資創高顯示籌碼偏亂。 二、傳產與題材概念股】 政策避險：大眾控、華城、聯合再生、國碩。 原物料報價上揚：第一銅、華榮、佳龍、金益鼎。 集團概念：錸德、安國、華東、新頭殼 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
《晨間解盤》費半重挫5% 台股恐將回測月線
【時報-台北電】費半重挫5%，台股恐將回測月線。 上週五台股價漲量縮，終場上漲173.27點，成交量萎縮至4748.07億左右。 凱基投顧表示，台股上週五守住10日線，但上攻未能突破5日線，且成交量萎縮，加上週五費半重挫5%，台積電ADR大跌4%，短線將回測月線。 權值股台積電成交量萎縮在5日線與10日線之間震盪。鴻海週四跌破月線與短期均線後週五也未能站回短均恐回測前低。聯發科、廣達週四跌破10日線後波段反彈結束，週五也未能站回，有機會回測下方月線。富邦金與國泰金則持續沿10日線墊升。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
《半導體》改4奈米？台積熊本二廠傳停工
【時報-台北電】台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，原本10月正式簽約動土，並預定2027年12月開始投產運作，專注於AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過根據日本媒體報導，台積熊本二廠的工程日前突然暫停，且供應商也證實接到暫停施工的通知，據了解那是台積電為了因應AI熱潮帶動的高階晶片需求暴增，正在評估是否要讓熊本二廠直接升級，改產更先進的4奈米晶片。 針對熊本二廠的停工消息，台積電未證實或否認，僅表示日本專案依然持續進行，公司不對市場傳聞或臆測進行評論。不過稍早它在接受日媒採訪時強調，「位於日本的專案仍舊持續進行。關於興建作業細節、執行計畫，現在正和合作公司進行協商」。 日媒表示，熊本二廠原本是主攻6奈米與7奈米晶片，但鑒於台積電的大客戶例如輝達等，已經開始投往更先進晶片的懷抱，導致計畫在熊本二廠生產的6奈米及7奈米晶片需求量出現下滑。為了因應該市場的最新變化，台積電目前考慮要把熊本二廠直接升級到更先進的4奈米，這也將提高日本廠在全球布局地位。 只不過知情人士透露，如果最終決定生產4奈米，不僅熊本二廠廠房需重新設計，也可能導致原定在2027年底量產時程被迫延後。然而除二廠進度有所調整，台時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
1分鐘讀財經》央行不會救房市？知情人士曝鬆綁關鍵
小編今天（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。央行本季除利率決策，是否鬆綁房市管制，持續受到各界矚目。根據本報對金融業者問卷調查顯示，全數業者均預估，第四季央行信用管制不會鬆綁，有業者認為，國內不動產貸款占總放款比率仍高於央行實際合理範圍，因自住、首購需求較多，信用資源仍過度偏向房地產，房市管制措施央行無理由鬆綁。另知情人士透露，房市不景氣必須待價格全面性合理下修，才會真正落底，央行鬆綁管制還不到時候。中時財經即時 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
汐止「金龍湖」房價雙軌制！2到5字頭都找得到 「一個社區」撐全區 汐東捷運將扭轉獨強局勢｜房價狙擊手
新北市汐止區金龍湖為台北盆地第一大湖，以豐富生態聞名，吸引許多水鳥棲息，生活步調較慢，也不像市區那樣壅擠，湖畔還有景觀住宅，親民房價及悠閒自然環境，吸引不少南港、東湖人移居，但生活圈房價落差不小，山坡區可找到2字頭的中古大樓，類似產品在鬧區卻要5字頭。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 分鐘前 ・ 發起對話
台股三考驗 打28K保衛戰…市場盯大盤能否挺過「年終期末考」
博通、甲骨文等AI巨頭泡沫疑慮，上周五美股全面收黑、台指期夜盤重挫561點下，市場預期今（15）日大盤將打28K保衛戰。...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
《晨間解盤》估台股開市震盪 關注超級央行周
【時報-台北電】上周五(12/12)大盤早盤以28097點紅盤開出，盤中一度衝高至28272點，試圖收復5日線。然而，高檔獲利了結賣壓隨之湧現，終場收在28198點，日線收出一根帶有上下影線的紅K棒，成交量略微萎縮至4757億元，呈現量縮價穩格局，但日KD轉為死亡交叉。 上周五三大法人合計買超253.93億元，其中外資買超166.24億元，投信買超13.48億元，自營商買超74.21億元。外資台指期部位，空單減少1889口，淨空單部位29032口。 統一投顧分析，上周周K持續溫和反彈217點，並再度創下史上新高28568點，不過，隨著美國科技股重挫、上周五台積電ADR下跌4.2%，預估今日指數震盪整理，但年底前仍有望挑戰新高。 統一投顧表示，博通財測不如市場預期、南韓預定明年1月實施AI基本法、白宮沙皇薩克斯指出中國拒買H200，上周五台積電ADR下跌4.2%，眾利空因素將影響本周台股開市震盪回測。 惟本周超級央行周，新興經濟體央行可能進一步降息，三星預計18日舉辦三摺機TriFold在台上市記者會、貨櫃海運歐洲線春節前罕見漲價，預期台股先蹲後跳，年底前有望再戰新高。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
週一空軍日？日韓股市開盤下跌 AI概念股挫
[NOWnews今日新聞]美國股市上周五大跌，AI類股更是大幅重挫，使得投資人在假日紛紛擔憂週一(15)盤勢，今日早上亞洲股市陸續開盤如預期下探，科技股受創嚴重，韓國SK海力士以及日本軟銀集團股價都大...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
