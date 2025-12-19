台股開盤漲346點達27815點站上月線 台積電跳空達1455元漲25元

美股18日收高，那斯達克指數上漲313.04點，費城半導體指數上揚168.32點，台指期夜盤上漲217點， 台股今天（19日）開盤同步走高，早盤加權指數達27815.03點，站回27689點月線關卡之上，上漲346.5點。 台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.79%，台積電開盤跳空達1455元，上漲25元，市值攀升至新台幣37.73兆元，貢獻大盤約200點。

鴻海、台達電、聯發科、信驊及緯穎等權值、高價股走高，帶動整體電子類股指數上漲逾1%，表現強勢。此外，塑膠、機電和玻璃類股也有不錯表現。