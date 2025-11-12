台股開盤漲68.52點

其他人也在看
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 21 小時前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 11 小時前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
被動元件偷吃草仔粿！指標廠國巨、華新科慘綠 21檔重摔唯「它」強攻漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（10）日開高上漲154.06點至27,805.47點，截至上午10時40分暫報27,790.56點，上漲139.15點、漲幅0.5%。觀察大盤類股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
《基金》退休5年0056轉0050 資產因此跳3成
【時報-台北電】退休初期想「靠配息過日子」，花了5年才學會看總報酬，於是賣了0056轉到0050/006208，如今0050資產也多成長27.5%，最近推出新書《有錢到老後》的作家嫺人，分享退休後的投資轉變，她慶幸賣掉個股，轉到市值型ETF，績效才好很多；對高股息ETF何時該換成市值型？她建議3種情況可換，先了解它、占比不逾1成和找回初心。 嫺人在臉書「嫺人的好日子」分享，退休初期約有一半資金放在個股，整體正報酬，不過落後大盤，這幾年陸續調整，目前只剩約15%。她日前鼓起勇氣，打開「賣股清單」，只有鴻海(2317)是少數例外，一賣掉就大漲；其他則慶幸有及時賣掉。 ◎賣掉就大漲的鴻海： 2022年5月賣掉1張，至今(2025/10/30)漲了148%，超過換過去的元大台灣50(0050)/富邦台50(006208)的126%；今年4月最低點時，又賣了幾張，結果賣掉後短短幾個月漲了120%，換過去的0050/006208漲76%。 嫺人剛退休時，就買了鴻海，前幾年還是牛皮股，最近幾年才變飆股，還超越大盤，結果是和它緣分不夠深，現在只剩幾張。 ◎賣掉後大跌的股票們： 幸好及時賣掉南亞(130時報資訊 ・ 1 天前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
記憶體百萬張熱炒 力積電旺宏強勢衝高/巴菲特告別信痛批 薪資揭露助長「肥貓文化」/美政府關門逾40天 航太、AI鏈拉警報｜Yahoo財經掃描
受美國政府關門僵局露出曙光激勵，參議院順利通過重啟政府的第一階段協議，市場預期本周內即可恢復運作，美股全面反彈。道瓊工業指數勁揚381.53點，漲0.81%；標普500指數上漲1.54%；那斯達克指數勁揚2.27%；費城半導體指數飆升3.02%。科技股領軍反攻，輝達與Palantir分別大漲5.79%、8.81%，特斯拉反彈3.66%，終結連日跌勢。美企財報表現持穩，標普500中有逾八成盈餘優於預期，激勵市場風險情緒回溫；台積電ADR同步上漲3.06%。 亞股今日漲跌互見，日股小跌0.14%，韓股上漲，港股微升，上證指數則是微幅走弱，市場整體氛圍偏向觀望，靜待美政府復工與美通膨數據公布。 台股今（11）日開高走低，開盤衝上28,187點，但尾盤殺盤湧現，終場下跌84.56點、收27,784.95點，成交值達5,677.75億元。台積電(2330)早盤強攻至1,495元，終場翻黑收跌10元至1,465元。權值股漲跌互見，緯穎(6669)強攻漲停收4,720元最亮眼，國泰金(2882)、中信金(2891)穩漲逾1%，但鴻海(2317)、台達電(2308)回檔逾1%。AI族群續為市場焦點，記憶體族群、被動元件、PCB股皆有表現，電子資金動能仍旺。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體、伺服器概念股夯！外資加碼鎖定「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 隨著AI伺服器與高階記憶體需求持續升溫，相關題材股成為資金追逐焦點，多檔個股不僅營收創歷史新高，也吸引外資加碼買進。以下是分析師張貽程盤點本周市場聚焦個股表現： 2451創見：NANDFlash缺貨才剛開始，合約價大漲至少五成，外連續加碼買進。 3162精確：投身AI液冷散熱領域，自研多項液冷散熱零部件，營收刷歷史新高。 8110華東：記憶體封測追單潮湧現，第四季營收有望持續增，股價刷歷史新高。 8271宇瞻：AI帶動整體記憶體供應吃緊，產能縮減的趨勢不變，資金熱絡簇擁。 4967十銓：DRAM貨源嚴重不足，嚴格管控庫存調整配售，股價維持創高態勢。 關注熱門股 3665貿聯-KY：Q3季度EPS刷新高，AI伺服器產品比重持續攀升，外資偏站買方。 2421建率：CSP對高階散熱需求升温，預期第四季將持續放量，股價重現歷史高。 6223旺矽：整體ASIC市場的成長，探針卡出貨比重提升，內外資買人同步買超。 8210勤誠：客裏化機櫃成長動能強勁，機櫃種類變化性多樣，股價刷歷史新高。 8054安國：聚焦IC設計解決方案，拿下AI晶片開發專案，吸引短線資金迥流。※Newt新頭殼 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
快訊／AI利空消息！輝達重挫逾3% 台積電ADR跌約1.20%
美股週二（11日）盤中走勢呈現明顯分歧，市場聚焦在AI領頭羊輝達（Nvidia）遭受的利空賣壓，以及美國政府停擺可望落幕的兩大訊息。由於投資人對AI概念股的高估值疑慮再起，資金從科技成長股撤出，導致那斯達克與標普500指數承壓，而傳統權值股則勉強撐住道瓊指數。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 23 小時前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前
「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績
有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...聯合新聞網 ・ 2 小時前