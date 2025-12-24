台股開盤漲73.14點

【時報-台北電】史上最殘酷的存股大對決，誰能陪你到老後？財經部落客「小資YP投資理財筆記」以數據分析，以人氣標的0050、0056、第一金、合庫金和台泥，全都以1千萬買進+配息再投入，經過15年通膨考驗+4%提領，5檔全都過關，資產全都超過當初的1千萬，如果想要多4倍達到近5千萬，那就非0050莫屬了，0056僅只有0050的一半金額。 小資YP在臉書表示，依稀記得前一陣子，網路上對於元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)有不同投資理念，討論地很火熱，不過在觀察後發現，多數的討論都是關於資產的累積過程，比較少提到關於退休時，該用何者來當作退休提領的選擇。 當然，偶爾還是會聽到有些人說，成長靠0050，退休轉0056獲取現金流，姑且不論正確與否，相信每種作法都有他們選擇的理由，只是小資YP一向喜歡靠數據來客觀分析。 因此，把0050與0056放到退休提領來實際進行回測，而且還額外加碼第一金(2892)、合庫金(5880)和台泥(1101)，都是大家熟悉且熱門的存股標的，採用4%提領策略，並結合真實台灣的通膨環境。 從最終餘額來看，0050最多逾4950萬，第2多是第一金逾269

時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2