台股開盤直接把天花板掀翻了 加權指數狂噴上36117點改寫歷史新高

不只破高，還一口氣把台股天花板往上舉得高高的。

台股昨（13）日才以35457.29點改寫收盤新高，盤中最高35552.49點，距離2月26日寫下的35579.34點舊盤中高點只差26.85點；今（14）日多頭沒有在客氣，開盤不久就直接把歷史天花板給踢破，加權指數最高衝上36117.44點，正式改寫台股歷史新高，也讓市場原本對「今天有機會創高」的預期，瞬間變成真。

這波台股能一開盤就衝破前高，背後最大的外部助攻，還是中東局勢短線降溫。原本市場最怕的是美伊衝突繼續升高，讓能源價格失控飆漲，進一步拖累全球股市；但美國總統川普13日表示，伊朗方面主動表達希望談成協議，讓市場重新押注雙方仍有協商空間。雖然美方對伊朗港口與相關船舶的封鎖壓力並未完全解除，但只要局勢沒有再往全面失控方向走，金融市場最敏感的那根神經就先鬆了一口氣。

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最直接的反應就是油價回落。國際原油價格盤中一度衝破每桶100美元，但尾盤隨著市場對談判重啟抱持期待，布蘭特原油與西德州原油都回落到百美元以下附近，美元也續弱。這代表市場雖然仍在盯緊中東變化，但至少短線最可怕的「油價一路失控往上噴」劇本，暫時沒有發生，也替全球股市拆掉一顆壓在頭上的大炸彈。

華爾街昨夜的反應更是直接替今天台股點火。投資人押注中東局勢還有轉圜空間，美股主要指數全面收高，道瓊上漲0.63%，標普500上漲1.02%，那斯達克上漲1.23%。市場風險胃納回升後，資金又重新回流科技與成長股，這種氛圍對以電子、半導體為主戰場的台股來說，等於先鋪好一條向上衝刺的跑道。

也因此，昨天還卡在35579.34點前面的台股，今天一開盤就不再試探，直接往衝破36000點大關、直上36117.44點，不只正式越過舊高點，還一口氣把歷史紀錄往上推高538.10點。這種走法也說明，市場現在已不只是「挑戰前高」，而是資金明顯願意在新天價之上繼續追價，顯示多頭氣勢比昨天收盤時更強。

從盤面氣氛來看，台股這一腳踢開歷史新高大門後，接下來關鍵就看權值股能不能把攻勢延續下去。只要電子與AI主線沒有熄火，市場對台股創高後續航力的想像空間就還在；但另一邊也得留意，愈是站上新天價，盤中震盪和獲利了結賣壓通常也會同步加大。只是至少就今天早盤來看，多頭已經先用最強勢的方式給出答案：台股不只是挑戰歷史新高，而是開盤就把新紀錄寫上去。



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