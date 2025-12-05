台股開盤走揚近百點 台積電平盤開出1445元

【記者趙筱文／台北報導】台股5日開盤以27,796.43點、上漲0.72點開出，隨後買盤湧入，指數迅速走揚至27,893.66點，上漲97.95點，市場情緒偏多。

大型權值股表現方面，台積電（2330）平盤開出1445元，鴻海（2317）漲0.5元報229元，台達電（2308）小跌1元開在998元，聯發科（2454）上揚15元至1420元，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。

聯電（2303）公布11月合併營收212.33億元，月減0.28%、年增5.91%，創下今年單月次高，前11月累計營收2182.72億元，年增2.31%，營運維持穩健。聯電同時宣布與美國功率元件與感測半導體晶圓代工廠Polar Semiconductor簽署合作備忘錄（MOU），將共同評估在Polar明尼蘇達州新擴建的八吋廠進行生產合作，以強化美國本土供應鏈韌性，支援車用、資料中心與自動化設備等關鍵產業在地化需求。聯電今早開盤小漲0.5元，暫報48.05元。

美股表現方面主要指數漲跌互見。道瓊工業指數小跌31.96點或0.07%，收47850.94點；標普500指數上漲7.40點或0.11%，收6857.12點；那斯達克指數漲51.05點或0.22%，收23505.14點；費城半導體指數下跌64.54點或0.89%，收7215.97點。Meta計畫大幅縮減元宇宙投資，股價因此上漲3.43%。台積電ADR則小跌0.85%，收292.93美元。

