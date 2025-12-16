台股開盤跌逾350點至27498點 台積電挫15元至1435元

美股上周五在甲骨文、博通接連釋出利空消息，加深市場對AI估值與投資回報的疑慮之下，科技股賣壓湧現，且投資人也轉向觀望美國關稅政策動向與本周將公布的就業、零售等經濟數據，四大指數全面收黑，道瓊下跌0.51%、那斯達克跌1.69%、標普500指數跌1.07%、費城半導體指數重挫5.10%。 個股表現方面，博通因市場擔憂其AI相關業務獲利能力與成長動能，股價暴跌11.43%；輝達下跌3.27%，反映AI概念股整體評價修正；美光因市場對短線漲多與即將公布財報保持戒心，股價下挫6.7%；英特爾下跌4.3%，艾司摩爾同步回落3.74%，半導體設備與晶片族群全面承壓，台積電ADR亦重挫4.2%。 亞股今日表現偏弱，日股下跌1.31%，韓股重挫1.84%、港股與陸股也同步回檔。 台股今（15）日承接美股「AI黑色星期五」賣壓，加權指數終場收27,866.94點、下跌331.08點，成交金額4,375.9億元，盤中一度急挫513點，探27,684.87點，摜破28K及5日線、10日線，台積電(2330)、鴻海(2317)、國巨(2327)等電子股成為殺盤重心；資金轉向非電族群與題材股避風，聯發科(2454)、台塑(1301)、台塑化(6505)、中鋼(2002)、台泥(1101)相對抗跌，低軌衛星與太陽能族群逆勢點火，元晶(6443)亮燈漲停，帶動天方能源(3073)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)走強，運輸與軍工族群亦有表態，龍德造船(6753)、IET-KY(4971)鎖漲停，雷虎(8033)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)同步收紅。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 15