台股開盤跌逾350點至27498點 台積電挫15元至1435元

美股拖累走低！台股早盤跌逾200點 台積電開1435元、下滑15元
即時中心／綜合報導美國最新就業數據即將發布，市場普遍看壞，加上AI相關股票拖類科技股，美股週一（15日）全面收跌。台股今（16）日開盤下跌145.84點、開在27,721.10點，隨後指數持續震盪，一度跌逾200點，目前來到27,683.45點、下跌183.49點。台積電（2330）以1,435元開出，下滑15元。民視財經網 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
九豪：氮化鋁基板攻AI光通訊 明年出貨看逐季增 (圖)
九豪財務長陳永倉（圖）15日表示，高利潤的氮化鋁（AIN）基板逐步出貨，應用在人工智慧（AI）光通訊領域，預期2026年出貨逐季成長。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
專家看盤》台股回測月線、外資轉賣加碼空單、反彈還是破線一次看
[Newtalk新聞] 「台股今(16日)回測月線支撐，受到美股科技股走弱影響。」分析師林漢偉表示，電子權值股遭外資提款，中小型股須留意籌碼是否穩定。 回顧美股表現：美股週一四大指數連續第二天拉回，AI 投資疑慮持續干擾市場。費半指數下跌 0.61%，成為四大指數中最弱。半導體族群：博通 -5.58%、安謀 -4.96%。大型股表現：輝達 0.72%、特斯拉 2.7%。 林漢偉表示，美股週一早盤小幅開高，盤中一度受輝達、特斯拉反彈激勵，吸引短線資金回流科技股。但隨後博通、甲骨文跌幅擴大，AI 基礎建設概念股賣壓湧現，拖累美股再度收黑。當中費半指數與那斯達克同步跌破月線，科技股修正壓力仍在。總體面與台指期：美元拉回，美債利率小幅下滑。台指期下跌 235 點，跌幅 0.84%。台積電 ADR 下跌 1.47%。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能 台股今天指數回測月線支撐，短線關鍵在成交量是否放大。 外資現貨轉賣，空單明顯增加，籌碼面轉為中性偏空。 櫃買指數回測 10 日線，融資持續創高，不利中小型股反彈。 二、傳產與題材概念股 政策避險族群：龍德造船、華城、聯合再生、茂新頭殼 ・ 46 分鐘前 ・ 1
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
台股早盤跌逾230點至27634點 台積電挫15元
（中央社記者吳家豪台北16日電）人工智慧（AI）泡沫雜音再現，美國科技股賣壓沉重，台股今天開低下跌超過230點，最低達到27634.44點，電子及金融類股分別下跌0.68%、0.78%。中央社 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
台股早盤跌逾300點「失守27700」 台積電跌15元開1435元
投資人靜待非農就業報告與通膨數據，週一美股四大指數全面收黑，連帶影響今（16）日台股開盤下跌145.84點，以27721.10點開出，跌幅0.52％，隨後跌勢持續擴大逾300點，指數最低一度觸及275台視新聞網 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
台股開盤受美科技股影響跌逾200點 台積電跌15元
美股科技股表現持續疲弱，加上投資人等待11月份就業報告及各項經濟數據,股市觀望氣氛濃厚等影響，台股今（16）日開盤下跌逾200點，約來到27634.44點。台積電ADR下跌4.30美元或1.47%，收287.74美元，台股現貨方面，開盤下跌15元至1435元。中天新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
股匯齊挫 新台幣早盤貶破31.4元
[NOWnews今日新聞]美元指數小跌，加上日圓兌美元土市場預期本周將升息下，日圓兌美元一度升至154.73，新台幣兌美元今（16）日早盤則跟著台股再跌，並貶破31.4元，一度來到31.434元，貶值...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
法人齊抽手台積電領跌 台股黑色星期一跳水331點/GDP衝高點調薪只3%？勞工再成犧牲品/大同爆雷拖累 機器人族群成箭靶｜Yahoo財經掃描
美股上周五在甲骨文、博通接連釋出利空消息，加深市場對AI估值與投資回報的疑慮之下，科技股賣壓湧現，且投資人也轉向觀望美國關稅政策動向與本周將公布的就業、零售等經濟數據，四大指數全面收黑，道瓊下跌0.51%、那斯達克跌1.69%、標普500指數跌1.07%、費城半導體指數重挫5.10%。 個股表現方面，博通因市場擔憂其AI相關業務獲利能力與成長動能，股價暴跌11.43%；輝達下跌3.27%，反映AI概念股整體評價修正；美光因市場對短線漲多與即將公布財報保持戒心，股價下挫6.7%；英特爾下跌4.3%，艾司摩爾同步回落3.74%，半導體設備與晶片族群全面承壓，台積電ADR亦重挫4.2%。 亞股今日表現偏弱，日股下跌1.31%，韓股重挫1.84%、港股與陸股也同步回檔。 台股今（15）日承接美股「AI黑色星期五」賣壓，加權指數終場收27,866.94點、下跌331.08點，成交金額4,375.9億元，盤中一度急挫513點，探27,684.87點，摜破28K及5日線、10日線，台積電(2330)、鴻海(2317)、國巨(2327)等電子股成為殺盤重心；資金轉向非電族群與題材股避風，聯發科(2454)、台塑(1301)、台塑化(6505)、中鋼(2002)、台泥(1101)相對抗跌，低軌衛星與太陽能族群逆勢點火，元晶(6443)亮燈漲停，帶動天方能源(3073)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)走強，運輸與軍工族群亦有表態，龍德造船(6753)、IET-KY(4971)鎖漲停，雷虎(8033)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)同步收紅。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 15
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 54
星宇航空今重啟馬尼拉航線 飛菲國每周23班
在台工作之菲律賓人口已超過16萬人，星宇航空（2646）今（16）日正式重啟台北－馬尼拉航線，提供每日一班早去午回的服務，重新串起台灣與菲律賓首都之間的重要空中通道，復航後星宇在菲律賓航點已涵蓋馬尼拉、宿霧與克拉克三大城市，每周往返菲律賓航班總數達23班。Yahoo奇摩股市 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
台股開盤》電子權值F4乏力 大盤跌逾百點 短線強勢群族來了
[Newtalk新聞] 台股今天(16日)跌逾160點，最低來到27634點。上櫃、電子與金融類股全走跌，一片綠油油。重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電跌10元、來到1440元。鴻海跌1.5元、來到220元。廣達跌3元、來到282元。台達電跌11元、來到911元。聯發科漲10元、來到1430元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天收跌-331(-1.17%)、收27866點。成交量4367億。最低27684 →守支撐20日均27532。台指期結算週三12／17→上半週壓縮→再攻28500。OTC昨收-0.2(-0.08%)、收265.1點，成交量：1139億。領漲指標股：信驊、精測、金居。 以下是葉俊敏盤點短線強勢群族與個股名單： IC：亞翔、漢唐、聖暉*、帆宣、旺矽、穎崴、精測、中砂、洋基工、晶呈科、昇貿、華景電、兆聯實、信綋科。 AI：智邦、新盛力、信驊。 記憶體：華邦電、南亞科、旺宏、力積電、群聯。 CCL、 PCB：台光電、金像電、台虹、國精化、雙鍵。 CPO：IET-KY、環宇-KY、上詮、光聖、聯亞、萊德光電、東典、統新。 其他：匯鑽科、錸德、環科、鈺德、錸寶、龍德、九豪、新頭殼 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
妖股元晶又燈！挾SpaceX題材連6天漲停 分析師這樣看
元晶（6443）挾著SpaceX題材，股價氣勢如虹，今（16）日開在23.10元隨後急速拉至漲停，開盤不到5分鐘，即鎖死在23.25元，成交量達2.2萬張，並且已是連續第6天亮燈漲停。分析師認為，元晶屬低價，並且容易遭主力作手鎖碼，目前還沒有離場訊號。Yahoo奇摩股市 ・ 32 分鐘前 ・ 發起對話
【台股開盤】跌145.84點
（中央社台北2025年12月16日電）台北股市今天開盤跌145.84點，加權股價指數為27721.1點，成交金額新台幣75.98億元。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年 12月16日
【統一證券】近期量能不足本就影響多方續航力，加上時序進入法人結帳及壽險政策影響，目前盤面呈現短期換手整理期，而非反轉期，後續觀察3-5日內是否止跌回穩，留意月均線的支撐力道。此外，籌碼面外資空單增加至3萬口之上，本週三為台指期結算，若轉倉空單口數降低至3萬口之內，有助籌碼後市轉趨樂觀。【國票證券】隨市場逐漸釐清本次擴表核心為提供流動性，寬鬆不如期待之下，高估值科技股之財報瑕疵將被過度放大，進而影響盤面氛圍，所幸觀察下方中期均線仍延續中多架構，若台股能於支撐區間消化利空，待利率預期出現轉折契機時，指數仍有望重回先前走勢。中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美科技股續崩 台股開盤跌逾200點 台積電殺到1435元
美股科技類股持續表現疲弱，博通甚至重挫近6%，台股今（16）日受台積電等權值股走跌影響，開盤下跌逾200點，約來到27634.44點。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 13