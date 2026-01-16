台股開盤》台灣關稅15％！台股狂嗨、站上31159點、續攻32000

美國正式宣布對台關稅降至15％，台股今天(16日)開盤就狂飆近350點，一度飆漲400點，站上31195點，最高來到31339點。 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 美國正式宣布對台關稅降至15％，台股今天(16日)開盤就狂飆近350點，一度飆漲400點，站上31195點，最高來到31339點。上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股，約9點20分前，台積電衝漲35元、來到1725元。鴻海平盤、維持233.5元。廣達漲4.5元、來到287.5元。聯發科漲5元、來到1495元。台達電漲25元、來到1070元。

分析師葉俊敏表示，台股支撐30000點，續攻31500〜32000，台積電法說超強，台積電與台積鏈是長線主流。OTC多頭看支撐 282點。市值前二大一直漲，推動OTC上漲：群聯1810創新高、信驊8890創新高，與股王信驊衝到快9000，台股出現10000元股王。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

