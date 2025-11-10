台股開盤》台積回神漲 大盤漲逾170點 分析師：台積補缺口大盤攻

台股今天(10日)開紅漲逾170點，最高來到27889點，上櫃、電子與金融類股全揚升。 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(10日)開紅漲逾170點，最高來到27889點，上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲15元、來到1475元。鴻海漲4元、來到1475元。廣達漲2.5元、來到289.5元。台達電漲19元、來到984元。聯發科跌5元、來到1255元。

FedWatch數據顯示，聯準會12月降息一碼機率66.8%，維持不變機率爲33.2%．明年1月降息兩碼機率25.9%；降息一碼機率53.8%；維持不變機率20.4%。

台股重要資訊，創見董事長束崇萬表示，AI需求導致記憶體缺貨是30多年以來首見，NAND Flash缺貨才剛開始，本月合約價大漲50%左右。

分析師葉俊敏表示，關鍵指標台積電1485-1495缺口盡快回補，大盤才會攻。此外，藍天公布第三季EPS 1.54元，創12年來單季新高，持續看好高階筆電換機需求。群聯法說會，公布第三季獲利年增222.1%，EPS 10.75元，NAND供不應求與漲價將延續多年。

