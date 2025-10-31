台股開盤》台積帶頭漲 大盤漲逾百點 強勢、轉強股來了
[Newtalk新聞] 台股今天(31日)開紅衝漲逾100點，最高來到28444點。上櫃與電子揚升。金融類股下挫。重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲10元、來到1515元。鴻海跌1.5元、來到260.5元。台達電平盤、維持1010元。聯發科跌10元、來到1300元。廣達跌1.5元、來到304.5元。
分析師葉俊敏表示，台股最高 28527點，昨天收-7點，收28287點，但再創量新高量6303億，突破6000億保持警戒。短支撐10日均27809。
分析師盤點強勢、轉強族群，與個股財報表現如下：
IC：台積電、日月光、京元電、致茂、兆聯實
AI：鴻海、緯穎、緯創、神達、智邦、奇鋐、富世達、雙鴻、健策、川湖、高力、JPP 、世芯
記憶體：南亞科、華邦電、力積電、群聯、晶豪科、威剛
PCB：台光電、台燿、聯茂、金像電、高技、德宏
聚焦財報表現。穎崴：9月 EPS 3.89元。光聖：9月 EPS 2.71元(CPO獲利王)。日月光：Q3 EPS 2.5元 11季新高。台光電：Q3 EPS 11.19元再創高。
致茂：前三季EPS 20.67元。
中砂：前三季EPS 6.02元。
全新：前三季EPS 1.92元。
美律：前三季EPS 3.77元。
欣銓：前三季EPS 4.20元。
亞泰：前三季EPS 4.19元。
