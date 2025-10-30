台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝漲180點 強勢轉強名單來了
[Newtalk新聞] 台股今天(30日)開紅漲逾180點，最高來到28476點。上櫃、電子與金融類股揚升。重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲10元，來到1515元。鴻海漲2.5元、來到262.5元。聯發科漲15元、來到1315元。廣達漲1元、來到309元。台達電平盤、維持1060元。
分析師葉俊敏表示，美股Fed降息，預期最快12月停止縮表，道瓊、標普小跌，納指 0.55%，費半 1.85%，輝達207.0( 2.99%)再創新高。
葉俊敏表示，如預期台積電1500→台股28000就穩了。盤點強勢、轉強族群名單如下：
IC：台積電、日月光、京元電、穎崴、致茂、新應材、台特化、兆聯實。
AI：鴻海、廣達、緯穎、緯創、神達、智邦、台達電、光寶、奇鋐、富世達、貿聯、光寶、勤誠、川湖、高力、JPP 、世芯。
記憶體：南亞科、華邦電、旺宏、力積電、群聯。
PCB：台光電、台燿、聯茂、金像電、高技、精成科、德宏、金居、榮科、欣興、南電。
CPO：光聖、上詮、聯亞、聯鈞、波若威、環宇、IET。
其他：國巨、廣宇。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
