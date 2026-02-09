台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝漲840元 分析師：籌碼面有利攻33000

[Newtalk新聞] 台股今天(9日)開紅衝漲840點，最高來到32666點。上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點20分前，台積電衝漲45元、來到1825元。台達電漲30元、來到1190元。鴻海漲3元、來到218元。廣達漲2.5元、來到282元。聯發科漲70元、來到1780元。

「台指期夜盤大漲850來到32639點，上週五2／6融資大減89億，籌碼面有利續攻33000。」分析師葉俊敏表示，鎖定飆股群：先進製程AI 關鍵零組件、缺貨漲價；CPO美AI股領先攻高最強；PCB整體題材多大幅擴產因應需求；ABF欣興、景碩、南電、臻鼎下半年缺貨。

