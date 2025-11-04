台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝160點！強勢、轉強股來了
[Newtalk新聞] 台股今天(4日)開紅漲逾160點，最高來到28504點。上櫃、電子與金融類股揚升。重要電子權值股 約9點10分前，台積電漲20元、來到1520元。鴻海漲3.5元、來到255元。廣達跌0.5元、來到297元。聯發科跌10元、來到1290元。台達電漲7元、來到990元。
分析師葉俊敏盤點台股強勢、轉強族群如下：
IC：台積電、日月光、京元電、致茂、兆聯實、欣銓、矽格、台特化、崇越、達興材、昇貿。
AI：川湖、緯穎、神達、智邦、奇鋐、富世達、雙鴻、勤誠、高力、AES、貿聯、建準。
PCB：台光電、台燿、聯茂、金像電、高技、健鼎、精成科、金居、尖點、德宏、富喬、欣興。
CPO：光聖、華星光、聯鈞、IET。
記憶體：南亞科、華邦電、群聯。
其他：國巨、佳邦、信昌電、華城、雷虎。
針對市場關注財報、營收、法說，如下：
南電：10月年增41%。
精測：10月月減、年增5%。
日月光：Q3 EPS 2.5元。
台特化：Q3 EPS 2.69元。
德宏：9月EPS 0.01元。
金居：HVLP4明年中缺口約600噸，金居加速擴產。
瀚宇博/精成科：訂單至2027年；前三季資本支出60億(去年共40億)。
精成科：Lincstech擴張；日本廠提升Probe card與Interposer產能。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
法人狂喊買！7大AI權值股最新獲利、多空價一次看
AI蘋果股助攻 00878布局時機來了！5檔ETF一次看
其他人也在看
台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！
晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
目標價喊上280元！這「半導體封測龍頭」6天猛飆28%被盯上 川湖、穎崴同列13檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（31）日終場下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，證交所公布13檔注意股。半導體封測龍頭日月光投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 23 小時前
AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關
受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9......風傳媒 ・ 1 天前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
台股顯神積 市值拚百兆
台股11月開局第一天盤中震幅加大，尾盤在台積電拉升下，推升加權指數翻紅上漲101點收歷史最高收盤價28,334點，市櫃合計市值跟著翻升創新高至98.85兆元。市場推估，當台積電達標1,555元，台股上市櫃市值將衝百兆元。工商時報 ・ 5 小時前
中工強漲內幕》爆遭寶佳狙擊 董座發《出師表》搶救經營權
中華工程（2515）3日接連發布聲明，指遭寶佳集團旗下公司「堡新投資」狙擊，短...信傳媒 ・ 1 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
政府砸442億推無人載具國家隊 軍工股強漲
[NOWnews今日新聞]行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，軍工股再度吸引買盤進駐，雷虎今（3）日開盤急拉漲停，台船、漢翔、龍德造船、長榮航太、寶一也全數強...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前