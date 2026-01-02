台股開盤》台積續衝 大盤漲逾百點 站上29167點 多頭題材曝光

[Newtalk新聞] 台股今天(2日)開紅、衝漲116點，最高來到29167點。上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲5元、來到1555元。鴻海平盤、維持230.5元。廣達跌0.5元、來到271.5元。聯發科漲15元、來到1445元。台達電漲12元、來到975元。

分析師葉俊敏表示，台股週三來到29009再創歷史新高，台積電再漲30到1550 再創新高，攻擊趨勢已形成，鴻海、廣達、緯創、緯穎同步走強。

以下是分析師解析A16 超級電軌SPR(晶背供電)概念股，A16為台積電2奈米N2升級版 ，導入晶背供電技術：

新應材：低溫Pl、Rinse、洗邊劑、BARC、A14顯影劑→3/2奈米。

台特化：矽乙烷、矽丙烷、AHF、ALD前驅物→3/2奈米。

中砂：CMP 研磨鑽石碟；3奈米佔70%，2奈米更高。

多頭題材：台積鏈、AI、PCB、CCL、CPO、封測、記憶體、缺貨漲價。

