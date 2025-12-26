台股開盤》台積衝站上1500元、大盤漲逾百點、人氣族群來了

[Newtalk新聞] 台股今天(26日)漲逾百點、最高來到28590點，上櫃、電子揚升，與金融類股下挫。重要電子權值股，約9點15分前，台積電漲10元、來到1505元。鴻海漲2.5元、來到226.5元。廣達漲0.5元、來到264.5元。台達電漲2元、來到957元。聯發科漲10元、來到1390元。

分析師葉俊敏表示，台股 61( 0.22%)、收28371點，成交量4290億。外資放假→集中市場量縮→大盤漲不需量增。OTC 2.0( 0.74%)、收269.7點→創2024年11月以來新高。成交量1520億→OTC量續增→內資控盤→中小型股選股不選市。領漲前30大權值、漲幅3%。群聯、台燿、金居、威剛、富喬、昇達科。

分析師盤點人氣族群：CPO、PCB、LEO、IC、AI、特化、記憶體。CPO強勢指標股：環宇-KY。IC強勢指標股：晶呈科。記憶體：南亞科、華邦電、群聯。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

