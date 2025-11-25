台股開盤》台積衝 大盤漲逾540點 分析師：挑戰10日均27218

台股今天(25日)開紅衝漲逾540點，最高來到27118點。 圖: 擷取自YAHOO台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(25日)開紅衝漲逾540點，最高來到27118點。上櫃與電子揚升，金融類股下挫！重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲40元、來到1415元。鴻海漲4.5元、來到224.5元。廣達漲5.5元、來到277.5元。聯發科漲35元、來到1185元。台達電漲26元、來到919元。

分析師葉俊敏表示，台股跳空攻27000，挑戰10日均27218。

以下是分析師盤點台股重要資訊：

上詮法說會，已有3項產品對應客戶1.6T或大於6.4T應用，部分產品開始試產。宜鼎法說會，DRAM價格持續向上，NAND Flash開始漲價，預期明年DRAM、NAND雙雙缺貨。

威剛董事長陳立白表示，DRAM價格持續上漲，NAND缺貨比預期嚴重，預期合約價至少將連續上漲兩至三季。

主計總公布10月失業率較上月下降0.02個百分點至 3.36%，連2月下滑，續創25年同期新低。

信驊：Q4表現優預期；訂單已達明年Q2。

川湖：台美兩地擴產，搶攻AI伺服器導軌商機。

創意：搶攻AI應用，ASIC訂單動能明顯。

金居：10月0.43元(年增139%)；去年10月0.18元→漲價效應開始顯現。

宜鼎：喊「雙缺一落地」：DRAM/NAND缺貨至明年或更久、隨邊緣AI落地。

威剛：供給吃緊明年仍得惜售；明年Q1庫存目標200億元。

金居：公布自結10月EPS 0.43元，前10月EPS 3.14元。

