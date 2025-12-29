台股開盤》台積電續衝 大盤漲 分析師：台股攻30300〜30500

[Newtalk新聞] 台股今天(29日)開紅小衝87點，最高來到28686點。上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點20分前，台積電漲5元、來到1515元。廣達跌1元、來到262元。鴻海漲4元、來到229.5元。台達電漲12元、來到968元。聯發科漲5元、來到1390元。

分析師葉俊敏表示，台股創下28590點歷史新高，台積電站上攻擊發起線，往1650進攻，台股攻30300〜30500。OTC創272點創2024年11月以來新高，持續挑戰2024年7月282高點。

葉俊敏盤點台股重要資訊如下：

OTC前30大AI、IC持續挺進，市值前十大：群聯、信驊、旺矽、元太、鈊象、環球晶、世界、台燿、力旺、聖暉*。群聯榮登市值第一大；旺矽第三大。

第11-20名：雙鴻、穩懋、精測、新應材、威剛、新普、金居、中美晶、聯亞、富喬。

第21-30名：欣詮、順達、宜鼎、寶雅、昇達科、譜瑞、弘塑、台特化、上詮、華星光。

人氣族群CPO、PCB、LEO、IC、AI、特化、記憶體。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

