台股開盤／台股上漲逾百點 台積電漲5元穩盤各類股表現！

美國「超級財報周」正式登場，市場關注重量級科技巨頭財報表現，美股多頭氣氛延續，帶動台股今（27）日開盤延續偏多走勢，加權指數早盤上漲約120點，站穩3萬2千點之上，權值王台積電同步走強，上漲5元，櫃買指數亦小幅上揚0.73%，中小型股表現相對穩健，盤面呈現權值股撐盤、題材股輪動的格局。

回顧美股表現，隨著超級財報周開跑，本週將有超過90家標普500成分股公布最新財報，包括蘋果、Meta、微軟等科技巨擘，投資人提前布局，推升市場風險偏好。美股四大指數週一僅費城半導體指數小跌0.39%，其餘三大指數漲幅介於0.43%至0.64%，整體走勢穩中偏多，科技股仍是市場焦點，也為台股電子族群提供支撐。

從台股盤面來看，早盤在權值電子股帶動下指數穩步墊高。台積電開盤後走揚，股價來到1760元，上漲5元，對大盤貢獻明顯，穩定市場多頭信心。其他大型電子權值股多半維持平盤到小漲表現，使指數維持高檔震盪。相較之下，櫃買市場表現不俗，櫃買指數上漲0.73%，顯示資金並未只集中在權值股，中小型題材股仍有輪動空間。

倫元投顧陳學進分析師認為，元月來累計漲點達3100點，是史上首度出現單月漲點超過3000點，有望寫最狂元月紀錄；展望後市，儘管外資、投信等國內外主要買盤今年初以來一路逢高調整動作不斷，不過，受惠於台積電法說會報喜，財報及財測遠超乎市場預期，加上台美關稅談判底定，美對台關稅稅率降至15％、且不疊加，工具機等傳產業者迎來拉貨需求，以及壽險資金與內資主力大戶等力挺偏多不變下，台股後市仍不看淡，短線區間上看32500點、再下一個目標則是上看33000點；特別是隨著台美超級財報周登場，將成為市場關注的焦點，繼上周Netflix、英特爾打頭陣後，本周科技巨頭財報財測也將接棒掀牌，包含美東時間27日登場的德州儀器，28日的微軟、Meta、特斯拉、ASML、IBM，29日的蘋果，後續還有2月3日的超微(AMD)、2月4日的谷歌(Google)母公司Alphabet、2月5日亞馬遜(Amazon)，AI巨擘輝達(NVIDIA)則將在2月25日壓軸登場；而台積電大幅拉高2026年資本支出520億~560億美元驚艷市場，美股四大雲端服務業者(CSP)對於資料中心建置的計畫會否同步擴張將是關鍵。

啟發投顧容逸燊分析師認為，本週即將進入美股科技股重量財報季，科技巨頭今年以來除谷歌創新高外其餘皆陷入整理，今年美股表現結構同樣為中小型股強於大型股，今年高檔大型股表現將不如以往。記憶體昨日在旺宏出關行情及三星調漲NAND利多帶動下，多檔記憶體拉出漲停，但韓股昨日三星及海力士皆未漲，今日華邦電出關股價小跌將再引起當沖增加，週四海力士及三星財報前須小心利多提前反應。

台股早盤維持震盪偏多格局，台積電穩盤效果明顯，有助指數守穩高檔。不過，短線指數已來到相對高位，後續仍需觀察美國重量級企業財報結果是否符合市場期待，以及國際資金動向變化。

