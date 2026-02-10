台股開盤／台股強漲逾500點！台積電領漲35元 半導體電通雙雙爆衝

財經中心／余國棟報導

台股今（10）日開盤氣勢如虹，在台積電大漲35元的帶動下，加權指數跳空開高，早盤一度勁揚逾500點，開在32,848.20點，漲幅達1.36%。櫃買指數同步上揚，早盤勁升0.67%，報298.63點，展現多方積極回補力道。（示意圖／PEXELS ）

美股週一表現強勢，科技股在連日回檔後獲得支撐，標普500與那斯達克指數雙雙收紅，激勵今早台股氣勢大振。市場聚焦本週即將公布的美國通膨數據與聯準會利率路徑線索，資金明顯回流風險性資產。台股今（10）日開盤氣勢如虹，在台積電大漲35元的帶動下，加權指數跳空開高，早盤一度勁揚逾500點，開在32,848.20點，漲幅達1.36%。櫃買指數同步上揚，早盤勁升0.67%，報298.63點，展現多方積極回補力道。

廣告 廣告

從類股表現來看，早盤最亮眼的族群當屬電通指數，大漲2.69%，其中文曄（3036）股價飆漲7.69%，成為撐盤最大功臣之一。半導體族群同樣不甘示弱，指數勁升1.93%，受惠台積電、鈺創與貿聯-KY等AI供應鏈個股領軍反攻。

權王台積電（2330）早盤上漲35元，來到1850元，漲幅達1.93%，再度扮演台股多頭旗手角色。觀察強勢概念股方面，AI與高速運算（HPC）題材持續發燒，相關概念如Google TPU、AI PIN、GTC等族群漲幅都超過2%。其中貿聯-KY（3665）大漲9.96%，為概念股漲幅之冠，展現市場對高階連接線應用需求的強勁信心。反觀傳產族群今日表現偏弱，尤其油燃、塑膠、綠環等指數皆小幅收黑。其中兆聯實業與雄獅雙雙下跌逾4%，觀光與綠能族群明顯受到資金轉出影響。

倫元投顧陳學進分析師認為，近期市場波動，主要是部分軟體企業前景可能因AI新技術出現雜音；但今年驅動台股成長的仍由AI領軍的科技類股，仍可聚焦AI相關且具成長性之族群，如半導體測試、光通訊與電子零組件產業為主，電子類股預估維持高速成長約36%，半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上。元月營收表現將決定股價走勢；AI生成應用帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，台積電、台達電、川湖、及鴻海將受惠；PCB上游應用於AI Server、Switch交換器板之高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等高階材料供貨仍緊，留意台光電、台燿及金像電，記憶體南亞科、華邦電及群聯等仍可留意；其它包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變。

啟發投顧容逸燊分析師認為，台股昨日一度大漲近700點，雖尾盤漲幅收斂，但已在月線形成轉折，過年前即有機會再攻擊3萬3，輝達股價開始突破向上，而台積電基期已較費半更墊高，若指數再度往3萬4挺進，多頭可用之兵將可能由老AI領頭，近期散熱及機殼已開始有表現。昨日CPO再次創高，美股中光通訊指標龍頭明顯強於科技巨頭，過年後CPO將可延續漲勢。低軌衛星雖稍做休息，但上半年SpaceX將上市，且估值無法明確計算，本夢比成分偏高將可帶動投機資金，低軌道衛星族群亦同步看好。

電子權值與AI概念股領軍，帶動台股早盤展現強彈氣勢，加權指數站穩32,800點之上，預期後續行情仍須觀察美國通膨數據與聯準會官員談話釋放的政策風向。投資人可關注半導體、AI伺服器供應鏈、網通等族群輪動機會，靈活因應市場節奏。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

美股修正、債市卡關 這檔被點名今年最佳解方！

台股盤前／美股回神AI賣壓退散！台指夜盤大漲262點 台股開盤續攻有戲

盤後籌碼／外資大買247億！台股強彈621點 它被敲3.2萬張漲停作收

抱股過年還是落袋！數據揭露封關後最穩族群 這檔卡位正夯

