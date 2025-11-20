台股開盤／台股狂飆近800點好強！櫃買飆漲2.6% 全場類股通紅

財經中心／余國棟報導

美股週三（19）日擺脫四連跌陰霾，四大指數全面收高，輝達財報公布前夕漲2.85%、盤後更衝高，激勵今（20）日台股盤中氣勢如虹，加權指數一舉大漲793點、來到27,374點，漲幅2.98%，櫃買指數同步勁揚2.6%，盤面無一族群下跌，呈現全面百花齊放盛況。（示意圖／PEXELS）

美股週三（19）日擺脫四連跌陰霾，四大指數全面收高，輝達財報公布前夕漲2.85%、盤後更衝高，激勵今（20）日台股盤中氣勢如虹，加權指數一舉大漲793點、來到27,374點，漲幅2.98%，櫃買指數同步勁揚2.6%，盤面無一族群下跌，呈現全面百花齊放盛況。

產業面來看，電子權值全面領漲，台積電大漲3.94%，不僅單手貢獻大盤逾200點，更是盤面資金重心。電零組件指數上漲4.93%，由台達電領軍，股價上漲4.58%，顯示法人積極回補高品質權值股；半導體族群亦上攻近4%，華邦電、南亞科、台積電全面噴出，激勵相關供應鏈同步火熱。

玻璃指數今日亦強勢表態，上漲4.3%，由台玻勁揚4.65%領軍，資金明顯轉進傳產原物料板塊。產業上相對弱勢的僅見橡膠與百貨小跌，但跌幅不到0.2%，幾無影響力。從概念股來看，星際之門、散熱、5G與銅箔基板概念同步飆升，台達電也帶頭衝高4.69%、「銅箔基板」的台燿更強勢上漲5.15%。5G題材亦受資金青睞，台積電、聯發科等同步轉強。整體概念股無一走跌，展現市場追價動能驚人。

美股消息方面，儘管聯準會會議紀錄偏鷹，壓抑降息預期，但市場聚焦輝達將公布的亮眼財報，帶動科技股提前反攻，台積電ADR同步大漲1.6%，進一步為今日台股奠定多頭基礎。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等乃為法人必備首選外，第一隨著美國對沙國晶片開綠燈，主力代工廠台積電成大贏家，包括鴻海、緯穎、緯創等也將受惠；第二輝達擴大與微軟結盟衝刺AI，將攜手投資AI新創Anthropic最多150億美元，隨著微軟將獲得Anthropic的300億美元算力大單，後續勢必加大AI伺服器基建拉貨力道，帶旺鴻海、廣達、緯穎等協力廠後市；第三、電力設備大缺貨，爆漲價潮，台電董座：一個變壓器交貨要等24個月，包括華城、士電、亞力、中興電、東元等重點指標大廠將受惠；第四、供應鏈震撼彈！輝達改採LPDDR，伺服器記憶體價格明年底恐翻倍，包括華邦電、南亞科、創見…等將可望再掀起一波漲勢；其它包括被動元件國巨、信昌電、凱美、金山電、以及ASIC、PCB、CCL、散熱、CPO、HVDC、機殼、與相關AI受惠股等，也都可望迎來一波反彈的契機。

啟發投顧容逸燊分析師認為，若不計算台積電已經回測季線，期貨結算後外資空單減碼，且散戶多空比達到極端值，財報再次打敗市場預期，將醞釀有效反彈。記憶體族群仍視國外龍頭股表現，鎧俠已穩住週五跌停板位置未再破低，本波上漲後許多記憶體已拉回至月線附近，應可開始進入中期打底，接近年底則可避開投信持股過多個股以防結帳賣壓。

總體而言，台股今日在國際利多與電子權值股雙重加持下，爆量突破前高，盤中再創歷史紀錄。分析師指出，AI與半導體仍是中長期主流，短線若遇技術震盪，將是中線佈局機會，建議投資人可留意散熱、銅箔、記憶體等有基本面支撐的概念股，適時分批布局。

