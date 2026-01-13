台股開盤》國安基金退場免驚！台積領軍、F4齊漲、台股攻31000

台股今天(13日)開紅衝漲逾300點，最高來到30973點，逼近31000點，上櫃、電子揚升，金融類股紅翻黑！ 圖: 擷取自Yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(13日)開紅衝漲逾300點，最高來到30973點，逼近31000點，上櫃、電子揚升，金融類股紅翻黑！重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲20元、來到1710元。鴻海漲1元、來到229.5元。台達電漲15元、來到1070元。廣達漲1.5元、來到282元。聯發科漲30元、來到1475元。

分析師葉俊敏表示，台股多頭不設高點，看支撐30000，國安基金退場沒影響。OTC多頭看支撐 278點。盤勢焦點如下：

焦點族群：記憶體、CPO、PCB、矽晶圓

記憶體：處置關不住：以有產能為主：南亞科、華邦電。供貨較穩定：群聯、宜鼎。模組廠→供貨來源疑慮大。

台積電法說樂觀→多頭不變，支撐1／5缺口1585〜1625。台指期夜盤大漲371點→直攻31000。

