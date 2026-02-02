台股開盤》大盤跌殺逾300點 電子權值全挫 分析師：32000以上套牢成形

台股今天(2日)跌殺339點，最低來到31691點，跌破32000！ 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(2日)跌殺339點，最低來到31691點，跌破32000！上櫃、電子與金融類股權走跌。重要電子權值股，約9點10分前，台積電跌20元、來到1755元。鴻海跌3元、來到217.5元。廣達跌4元、來到276元。聯發科跌45元、來到1715元。台達電跌30元、來到1190元。

分析師葉俊敏表示，台股32000以上套牢成形，回測20MA 31317、60MA 28972。

葉俊敏一圖解析，台積電上修未來五年成長路徑，顯示供應鏈動能明顯加速。公司預估 2026 年營收年增率接近30%，顯著高於產業平均約 14%，長期成長趨勢轉強。原本 2024 至 2029 年營收 CAGR 估 20%，上修至 25%，反映先進製程與高效能運算需求持續擴大。

葉俊敏表示，AI 加速器成為關鍵引擎，相關營收 CAGR 上修至 55%，顯示 AI 應用滲透速度超乎預期。整體來看，台積電在先進製程、AI 與 Foundry 2.0 布局下，成長動能具備持續性，對產業鏈帶來正向拉抬效果。

