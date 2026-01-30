台股開盤》大盤跌逾280點！黃仁勳今晚尾牙、明日「兆元宴」、受惠題材曝光
[Newtalk新聞] 台股今天(30日)開黑走跌、跌逾280點，最低來到32242點。上櫃、電子與金融類股全走跌。重要電子權值股，約9點20分前，台積電跌15元、來到1790元。廣達跌2元、來到281元。台達電跌20元、來到1235元。鴻海跌2.5元、來到221.5元。聯發科跌20元、來到1760元。
分析師葉俊敏表示，台股昨天-267點(-0.8%)、收32536點，成交量9307億，台股支撐31200。
「台股兩市1.2 兆史上天量！黃仁勳旋風 vs 歷史級大洗盤。」以下是分析師張志誠解析國際與台股重點一次看：
國際即時重大新聞，輝達執行長黃仁勳抵台： 昨抵台首訪台積電，今晚將出席輝達台灣尾牙，市場緊盯 Rubin 晶片進度。
臉書漲10.4%，然微軟卻大跌9.9%，微軟財報讓市場疑慮是否AI的投資回報應要更快更好。
美光加碼投資：總裁承諾加碼台灣 HBM 產能，新聞認為激勵記憶體族群，但仍要注意是否短線擴產利多已有領先反應，股價追強前要先停看聽。
台股昨日上市櫃合計爆出 1.2 兆元 史上天量！受夜盤下跌331 點影響，今日開低機率高，端看10日線量縮防守與否，則就還在盤勢大換手的狀態內。
個股產業：AI 核心鏈：黃仁勳今晚尾牙、明日「兆元宴」，台積電、廣達、鴻海具題材支撐。記憶體：南亞科、華邦電、旺宏，連續被外資調整評等，然沖沖型外資實戰居多，最好以休息時才找買點。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
台積電擴大赴美投資 黃仁勳：用「轉移」產能來思考不合適
黃仁勳抵台！將參加輝達尾牙及「兆元宴」 是否出席北士科總部簽約受關注
其他人也在看
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 12則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利
台股氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高。今（28）日開高走高，盤中即刷新高點，終場收在32,803.82點，大漲485.9點，漲幅1.50%，同步寫下收盤新高，成交量放大至8,309.93億元。指數屢創高峰，也讓投資人「居高思危」，市場關注是否該調節持股、是否抱股過年。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 1則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 6則留言
目標價給3300元！「半導體測試大廠」明年EPS上看96.2元 AI、HPC訂單爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI市場暢旺，半導體測試需求爆發，相關廠商因而大幅受惠，後續營運被市場大力看好，如旺矽（6223）就獲高盛證券（Gol...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 34則留言
台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」
國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 8則留言
獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼
台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 黃金一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 5則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
薪情好！八大公股銀年終獎金揭曉 台企銀衝破8個月最猛
立法院財政委員會今（28）日邀請財政部長莊翠雲、主計總處及八大公股銀行董總，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。民進黨立委郭國文質詢時聚焦八大公股行庫2025年獲利表現與年終獎金發放情形，各行庫董事長也首度對外揭露最新規畫，其中台企銀（2834）今年年終獎金可望「超過8個月」，在八大公股銀行中居於領先。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 30則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 9則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
旺宏法說後股價直奔漲停！還有1.6萬張排隊等買 分析師：多頭仍氣盛但留意1關鍵
旺宏（2337）27日舉行法說，去年第四季虧損收斂，並宣布釋出220億元擴產，激勵今（28）日開盤不到10分鐘即亮燈漲停，股價鎖死在83.8元，成交量8萬5,989，另有3.2萬張排隊等買。分析師表示，旺宏整體結構依然維持在多頭行徑中，且由於過去股價基期長期處於百元以下，因此這一波記憶體漲價潮中，有更強的漲勢爆發力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
目標價低於股價！聯電慘吞跌停投信撿貨近4千張 另砸5.8億搶進華新集團「這2檔」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言