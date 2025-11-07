台股開盤／失守2萬8後震盪加劇 偏空未解

財經中心／師瑞德報導

台股開低走弱：加權27740.67(-0.56%)、櫃買260.91(-0.45%)、期指近月27745(-1.03%)。資金由高Beta撤退轉進低波動，電子普弱、紡織小紅。台積電1450~1465拉鋸，未能收復1465上方，反彈難穩；外資續偏空、28000成近壓，靜待權值止跌與量能回溫。（示意圖／PIXABAY）



台股開低走弱：加權指數報27,740.67，下跌158.78點（-0.56%）；櫃買指數260.91，跌 1.20點（-0.45%）。期貨近月顯示27,745，下挫289點（-1.03%），一開盤就給了市場一記下馬威。

族群溫度計也很誠實：電子相關偏弱，電零售 -1.18%、數位雲端 -1.00%、電纜 -0.98%、汽車 -0.77% 一片綠油油；相對地，內需與防禦小紅點火，紡織 +0.74%、資訊服務 +0.16%、百貨 +0.04%、網通 +0.01% 逆勢撐場。資金明顯在「高Beta退、低波動上」。

權王台積電 09:01 報 1,455 元，-10 元（-0.68%）。五檔顯示 1465～1480 上方賣壓較重、1450 附近有承接，短線容易在 1450～1465 區間拉扯。結論：情緒偏保守、指數受權值拖累；若台積電未能回攻 1465 上方，內需股的零星紅恐難單挑大盤，反之一旦權值止跌，才有機會帶動盤勢回補。



外資續偏空、短線壓力未解

台股昨日早盤在台積電、鴻海點火帶動一度突破28000點，但市場情緒未穩、外資持續站賣方，尾盤賣壓突襲，指數收27899.45點、漲0.66%，成交5142.72億元；櫃買指數收262.11點、漲1.16%，量1407.89億元。盤面結構偏多由記憶體製造、IC製造、變壓器與UPS等族群領漲，類股漲幅逾4.1%；IC設計、太陽能與電信服務相對走弱。個股方面，台積電收1465元、小漲0.34%續扮演穩盤角色，聯發科法說後遭調節收1290元、跌40元，記憶體雙雄延續氣勢，南亞科勁揚、華邦電逆勢走高。

籌碼面顯示，多空拉鋸未歇。三大法人合計買超19.42億元，但外資現貨賣超51.61億元，投信買超27.13億元、自營商買超43.90億元；期貨部位外資淨空單2萬9917口、較前一日減少2171口，選擇權避險成本降至每口9480元，融資大增50.22億元，顯示短線資金追價意願回溫、但指數回檔風險同步升高。技術面上，5日、10日均線得而復失，28000點關卡轉為近壓，短線仍需時間整理。

國際面偏空訊息干擾風險偏好。美國Challenger公布10月企業裁員15.3萬人、創2003年以來同期新高，四大指數全數收黑，道瓊跌398點、那指跌1.9%、費半跌2.39%，VIX升至19.5。市場同時消化關稅與地緣政治不確定性，以及科技權值估值回調壓力。綜合而論，在基本面尚可、籌碼偏空、技術面轉為震盪的格局下，建議操作聚焦有業績能見度且受景氣干擾較小的族群，逢低布局、嚴設停損，待量價結構轉強再擴大部位。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

