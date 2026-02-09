台股開盤一度大漲逾880點站回32000！台積電最高觸1835元

美股在連日疲軟後，上週五四大指數強勁反彈，激勵台股今（9）日開盤走強，加權指數以31,956.21點開出，早盤最高一度上漲逾880點、衝上32,666.05點，目前暫報32,471.58點，上漲688.66點，漲幅2.17%。「護國神山」台積電以1,830元開出，早盤最高觸及1,835元、持平盤中高點，目前暫報1,825元，上漲45元，漲幅2.53%。

其餘權值股方面，聯發科暫報1,790元，上漲80元，漲幅4.68%；鴻海暫報218元，上漲3元，漲幅1.4%；台達電暫報1,185元，上漲25元，漲幅2.16%；台光電暫報2,050元，上漲125元，漲幅6.49%。

