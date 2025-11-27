台股開盤／發哥動了！GTC概念股噴出 聯發科一根穿雲箭！

經中心／師瑞德報導

台股今（27）日早盤狂噴127點，衝上27,536點！台積電穩守1445元挑戰賣壓，聯發科領軍GTC概念股暴漲，南亞科、雷虎旱地拔蔥，傳產塑化也驚醒補漲。主力棄金融轉攻題材股，資金大輪動節奏快，這波紅包行情跟對主流才能賺，散戶千萬別買錯邊！（示意圖／PIXABAY）

台股今（27）日開盤延續偏多氣氛，09:01 左右加權指數來到 27,536.92 點，上漲 127.38 點、漲幅 0.46%；櫃買指數 258.09 點，上漲 1.95 點、漲幅 0.76%。期貨方面，台指期近月在 27,541 點附近震盪，約上漲 200 點、漲幅約 0.7%，顯示買盤在早盤仍願意把指數往上墊高，但盤面不是全面噴出，而是走「族群輪動、強弱分明」的節奏。

權值股：台積電撐盤但追價不失戒

權值王台積電（2330）早盤報 1,445 元，上漲5元、漲幅 0.34%。從五檔揭示來看，1,445 元買盤掛單約 2,734 張，賣方 1,450 元掛單約 316 張；往上 1,460～1,470 區間賣單量明顯放大，代表短線上檔供給不輕。整體五檔累計買量約 10,559 張，高於賣量約 9,221 張，表面上偏多，但能不能把價格「推過 1,450 並站穩」，才是早盤多方的真考題。

盤面結構：傳產接棒，金融、內需偏弱

類股表現上，上漲的族群以塑化、玻璃、電纜相對亮眼：塑膠指數約上漲 1.78%～1.79%，玻璃指數約上漲 1.28%～1.41%，電纜指數約上漲 0.82%～0.93%；指標股也同步偏強，南亞漲幅約 3.13%～3.32%，台玻約 1.59%～1.75%，華新約 1.55%～1.73%，屬於「景氣循環＋題材」一起撐場。相對地，綠色下跌的金融指數約下跌 0.45%～0.47%（富邦金約 -0.64%～-0.75%）、橡膠（正新約 -0.77%）、百貨（統一超約 -0.42%）偏弱，意味資金早盤不太想抱「防禦＋內需」，更願意去追有波動、有故事的方向。

題材股：科技支線火熱，但要小心爆量回馬槍

概念族群中，GTC 概念約上漲 1.48%，聯發科強勢約 +4.61%；玻璃基板約上漲 1.69%，欣興約 +0.84%；記憶體族群約上漲 1.7%，南亞科約 +3.66%；無人機概念約上漲 2.51%，雷虎約 +3.83%。這類走勢共同點是「拉得快、情緒濃」，短線操作要盯成交量與是否出現急拉急殺；如果指數只是小漲、題材卻爆衝，往往代表資金在找出口，也更考驗追高風險控管。

整體來看，今天的多方優勢在於指數、櫃買與期貨同步走紅，但上檔仍有明顯賣壓帶需要消化；盤勢更像是「輪動盤」而不是「齊漲盤」。接下來觀察重點很現實：台積電能否穩住 1,445～1,450 區間、指數能否守住 27,500 一帶不回吐，若守得住，多頭才有機會把攻勢延伸到更高區間；反之若量能縮、權值熄火，早盤的紅盤就可能只是一波「開高測試」。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

