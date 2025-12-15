台股開盤》跌500點不恐慌 電子權值回檔！台股、台積三道防線現身

台股今天(15日)開黑大跌逾500點，最低來到27684點。 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(15日)開黑大跌逾500點，最低來到27684點。上櫃、電子與金融類股全走跌。重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電跌30元、來到1450元。鴻海跌5.5元、來到221.5元。廣達跌4.5元、來到282元。聯發科跌10元、來到1395元。台達電跌16元、來到922元。

分析師葉俊敏表示，台股仍需看近二日美股表現，美股雖然週五重挫，但美股四大指數都在月線之上→看是修正至月線或季線，VIX指數：才16.65；18不到都是正常回檔。

葉俊敏表示，台股及台積電三道防線：20日均台股27511、台積電1440 60日均；台股27250、台積電1424前低(11／24)；台股26395、台積電1375。重要指標股，前三大權值股：信驊、群聯、旺矽、聯亞、富喬分別打進19、20名。上詮、昇達科分別打進28、30名。

葉俊敏解析市場焦點族群：

台積鏈：創意、漢唐、聖暉*、帆宣、新應材、旺矽、穎崴、精測、中砂、洋基工、晶呈科、亞翔。

AI：智邦、奇鋐、富世達、健策、新盛力、信驊。

記憶體：缺貨開始反應至PC、手機報價或容量。

華邦電→型態最強；南亞科→處置中。

宜鼎：工控貨源較穩。

CCL、 PCB：台光電、台燿、金像電、高技、富喬、台虹、國精化、雙鍵。

CPO：上詮、光聖、聯亞、波若威、華星光、IET-KY、環宇-KY、眾達-KY。

其他：今國光、元晶、事欣科、新代。

電力：華城、高力、康舒。

